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۱۰ فروردین ۱۴۰۰، ۱۷:۰۵

سرپرست انتظامی میاندوآب:

نزدیک به ۶۰۰ قطعه مرغ خارج از شبکه در میاندوآب کشف شد

نزدیک به ۶۰۰ قطعه مرغ خارج از شبکه در میاندوآب کشف شد

ارومیه - سرپرست انتظامی میاندوآب گفت: با هوشیاری ماموران انتظامی این شهرستان نزدیک به ۶۰۰ قطعه مرغ زنده خارج از شبکه توزیع کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فخرالدین رستم پور در این خصوص اظهار کرد: یک هزار و ۸۴۰ کیلوگرم مرغ زنده گوشتی شامل ۵۹۲ قطعه خارج از شبکه توزیع که در حال انتقال از این شهرستان بود، کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: با هوشیاری مأموران این انتظامی، ۲ دستگاه خودرو سایپا که پس از بارگیری از یک مرغداری در محور میاندوآب- شاهین‌دژ در حال تردد بودند، متوقف شدند.

رستم پور گفت: پس از بررسی‌های لازم مشخص شد که این میزان مرغ، متعلق به یکی از مالکان مرغداری‌های حاشیه شهر میاندوآب بوده و اقدام به فروش آزاد و خارج از شبکه توزیع کرده است.

وی ارزش این محموله‌ها را بیش از ۳۸۰ میلیون ریال اعلام کرد و افزود: در بازرسی از این خودروها ۵۹۲ قطعه مرغ زنده به وزن یک تن و ۸۴۰ کیلوگرم که فاقد مجوز توزیع بود، کشف و ضبط شد.

رستم پور بیان کرد: در این رابطه ۲ دستگاه خودرو وانت نیسان توقیف، چهار نفر متهم دستگیر و مرغ‌های زنده مکشوفه با هماهنگی مقام قضائی و اداره صنعت، معدن و تجارت صمت جهت ذبح و توزیع به نرخ مصوب در شهرستان تحویل کشتارگاه شد.

در اوایل سال‌جاری هم ۲۲ تن گوشت مرغ خارج از شبکه توزیع در شهرستان میاندوآب کشف شد.

کد مطلب 5178209

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