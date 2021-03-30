گسترش بیماری کرونای انگلیسی در ۱۶ شهر مازندران

سید عباس موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رشد و گسترش بیماری کرونای جهش یافته انگلیسی در استان افزود: تاکنون ۱۷۵ بیمار مبتلای به این ویروس در ۱۶ شهر استان شناسایی شده است.

وی کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی، سفر و دورهمی ها را دلیل گسترش این بیماری ذکر کرد و گفت: شمار بیماران مبتلا به این ویروس رو به افزایش است.

وی همچنین شمار بیماران جدید شناسایی شده طی ۲۴ ساعت گذشته در استان را ۱۰۶ نفر اعلام کرد و گفت: در حال حاضر ۴۹۵ نفر در بیمارستان‌های استان بستری بوده که حال ۱۱۲ نفر بدحال است.

موسوی گفت: همچنین طی شبانه روز گذشته یک بیمار مبتلا به کرونا جان خود را از دست داده است.

به گزارش مهر، همچنین براساس اعلام علوم پزشکی بابل طی شبانه روز گذشته ۲۸ بیمار جدید در حوزه تحت پوشش این دانشگاه شناسایی شدند که حال ۳۵ نفر از مجموع ۱۲۵ بیمار بستری شده وخیم است.