واکنش سفیر سعودی در عراق درباره سفر الکاظمی به ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، عبدالعزیز الشمری سفیر عربستان سعودی در عراق گفت: سفر مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق به عربستان که قرار است چهارشنبه انجام شود، سفر مهمی است و در زمان مهمی نیز انجام می‌شود. سفیر سعودی به دلایل اهمیت زمانی سفرالکاظمی به عربستان اشاره‌ای نکرد.

الشمری افزود: در این دیدار شماری از مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی بررسی می‌شود و تعدادی توافقنامه در زمینه‌های مختلف امضا خواهد شد.

وی با تاکید بر اهمیت روابط میان دو کشور افزود: در صدد افزایش گذرگاه‌های مرزی با عراق هستیم و گذرگاه عرعر به صورت شبانه روزی در حال استفاده است.

این مقام سعودی درباره اهدای ورزشگاه به عراق توسط ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی نیز گفت: جلسات مداوم برای تکمیل مراحل اجرای این پروژه ادامه دارد.

وی افزود: در مورد شورای هماهنگی بین دو طرف، جلسات ادامه دارد و به زودی جلسه مهمی بین تاجران دو کشور برگزار خواهد شد.

روز پنج شنبه گذشته مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق و سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در یک تماس ویدئویی با یکدیگر گفتگو کردند که طی آن از الکاظمی برای سفر به عربستان دعوت رسمی به عمل آمد.

این در حالی است که محافل رسانه‌ای و سیاسی عراق بارها تاکید کرده‌اند که سعودی علاوه بر تقویت و حمایت مالی و سیاسی از داعش در امور داخلی عراق دخالت می‌کند. در جریان اعتراضات مردمی عراق که به تظاهرات اکتبر معروف است، ریاض نقش مهمی درتحریف اعتراضات و انحراف آن از مطالبات عمومی و اقتصادی بسمت موضوعات حاشیه‌ای داشت.