۱۳۶ بیمار کرونایی طی یک روز در هرمزگان بستری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه نوروزیان نیز با اشاره به روند افزایشی مبتلایان به کرونا در استان گفت: هم اکنون ۱۷۵ فرد مبتلا به کرونا در بیمارستان های هرمزگان بستری هستند.

نوروزیان اظهار داشت: از شمار بستری های کرونا، ۳۹ نفر در بخش مراقبت های ویژه هستند که حال هشت نفر از آنها وخیم گزارش شده است.

ویبا بیان اینکه ۱۳۶ نفر طی یک روز در بیمارستان های هرمزگان با علائم مثبت کرونا بستری شده اند، بیان داشت: در ۲۴ ساعت گذشته سه فرد مبتلا به کرونا در هرمزگان جان خود را از دست دادند که دو نفر از آنها اهل هرمزگان و دیگری مسافری از شهر اهواز بوده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان آخرین آمار فوتی های کرونا در استان را یک هزار و ۵۹ نفر اعلام کرد.

نوروزیان با اشاره به ورود مسافران از اسکله‌ها، فرودگاه‌ها و مبادی ورودی در شهرستان رودان، جاسک و پارسیان افزود: تاکنون از ۱۷ هزار و ۹۰۰ نفر در مبادی ورودی استان آزمایش کرونا گرفته شده که از این شمار آزمایش ۵۱ نفر مثبت گزارش شده است.

وی خاطرنشان کرد: شمار بستری‌ها در استان در این هفته نسبت به هفته گذشته ۱۵۰ درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه در ۴۸ ساعت گذشته دو بخش کووید به ظرفیت ۲۰ تخت در بیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس راه اندازی شده است، اضافه کرد: افزایش شمار مبتلایان و بستری‌ها نشان می‌دهد که استان در وضعیت حاد و قرمز قرار دارد.

این مقام مسوول هشدار داد: با توجه به افزایش سفرها به هرمزگان و رعایت نکردن شیوه نامه‌های بهداشتی، کاهش استفاده از ماسک و شرکت در تجمع ها، مراسم‌ها و دورهمی‌های خانوادگی وارد پیک جدید کرونا در استان خواهیم شد.

نوروزیان بیان داشت: کرونای انگلیسی که در ابتدای ورود به هرمزگان تنها در مناطق غربی استان در حال چرخش بود، با برگزاری مراسم های عروسی و عزا و انجام سفر و ترددهای غیرضروری، امروز همه مناطق هرمزگان را درگیر خود کرده است.