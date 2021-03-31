سفر نوروزی و خطرناک کرونا به اردبیل/۳۷ بیمار جدید بستری شد

شهرام حبیب زاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه متأسفانه در چند روز اخیر و به خصوص بعد از آغاز تعطیلات نوروزی شاهد افزایش تعداد مراجعات و بستریهای روزانه کرونا در استان اردبیل هستیم اظهار کرد: شدت این بیماری در شهرهای توریستی استان به خصوص شهرستان سرعین بالاست چرا که شاهد عدم رعایت نکات بهداشتی در آبگرمها و اماکن تفریحی هستیم.
وی با اشاره به اینکه عادیانگاری کرونا در بسیاری از مناطق اردبیل افزود: طبق بررسیهای میدانی و مطابق اعلام وضعیت ابتلاء بیماران در بیمارستانهای استان اردبیل، استفاده از ماسک به حداقل رسیده و مراسمهای عروسی و دورهمی ها و دید و بازدیدهای عید نوروز با حداکثر میزان قابل تصور، برگزار میشود.
حبیب زاده از کسب رتبه چهارم کشوری استان اردبیل در سفرهای نوروزی خبر داد و گفت: این آمار خود نشان دهنده شدت درگیری بیماری و شیوع ویروس کرونا در اردبیل است و تا چند روز آینده استان اردبیل در جهشی چند برابری از رنگ زرد به قرمز کرونایی در خواهد آمد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل به میزان تردد و عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی در اماکن توریستی و رستورانها نیز اشاره کرد و افزود: زنگ خطر کرونا در اردبیل به صدا در آمده و پیش بینی میشود با توجه به میزان بالای مسافرت مردم به این استان آمارهای کرونا در روزهای آینده بسیار بالا بوده و مرگ و میر به طور قابل توجهی افزایش یابد.
وی ادامه این روند را افزایش ناقلان ویروس بعد از تعطیلات نوروزی اعلام کرد و گفت: ضروری است تا هر چه سریعتر اقدامات و تصمیمهای جدید توسط مسئولین استان در قرارگاه کرونا اتخاذ شود چرا که با ادامه روند دورهمی و انتقال ویروس در روز طبیعت مهار سختی را پیش رو خواهیم داشت.
حبیب زاده از شهروندان خواست توصیههای بهداشتی و پروتکلهای تعیین شده توسط ستاد ملی کرونا را رعایت کرده و در روز طبیعت از منزل خود خارج نشوند چرا که با هجم وسیع مسافران نوروزی خطر ابتلاء به ویروس کرونا در تمامی اماکن عمومی دیده میشود.
تعطیلات نوروزی را تبدیل به مراسم عزای عزیزان خود نکنیم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل در ادامه به تشریح آخرین وضعیت شیوع بیماری کرونا در استان اردبیل پرداخت و اظهار کرد: در حال حاضر مجموع تعداد بیماران بستری شده کرونایی در بخشهای مختلف بیمارستانهای استان اردبیل ۱۸۷ نفر است که از این تعداد ۳۷ بیمار جدید کرونایی در ۲۴ ساعت گذشته به بیمارستان مراجعه و با تشخیص کادر درمانی بستری و تحت مداوا قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه آمار مبتلایان نسبت به روز گذشته با افزایش قابل توجهی روبهرو است افزود: افزایش میزان بستریهای روزانه نشان دهنده آغاز شیوع موج چهارم کرونا در استان اردبیل است و این امر نشأت گرفته از جادههای پر تردد و سفرهای نوروزی بالا در این استان به خصوص در شهرهای توریستی است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل با اشاره به اینکه هم اکنون ۴۷ بیمار کرونایی نیز با حال عمومی وخیم در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانهای استان اردبیل بستری هستند گفت: با توجه به میزان ابتلاء این بیماران و معاینات انجام گرفته توسط کادر درمان پیش بینی میشود شاهد فوت چندین نفر از این بیماران بدحال در هفته جاری باشیم.
حبیب زاده تعداد بیماران بهبود یافته کرونایی را در شبانه روز گذشته ۳۳ نفر عنوان کرد و گفت: این بیماران با بهبودی نسبی و با تشخیص کادر درمانی از بیمارستانهای استان اردبیل مرخص شدند و ضروری است تا ادامه روند مداوای این بیماران در قرنطینه خانگی و به دور از اجتماعات انجام گیرد.
وی وضعیت شیوع کرونا را در شهرهای اردبیل، پارس آباد، مشگین شهر و خلخال در وضعیت زرد و شهرهای بیله سوار، سرعین، نمین، نیر، گرمی، کوثر و اصلاندوز را در وضعیت آبی اعلام کرد.
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