کهگیلویه وبویراحمد در آستانه وضعیت قرمز کرونا/۱۳۰۰تست مثبت طی۳روز

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- پژمان امیدی: کمتر از دو ماه است که شیوع کرونا در خوزستان افزایش یافته و رشد نسخه انگلیسی آن بیخ گوش کهگیلویه و بویراحمد نشست‌های متعدد اضطراری ستاد کرونا را رقم زد.

این همجواری می‌تواند به دلیل رفت و آمدها، هم مرزی چندین شهرستان و حتی ارتباطات فامیلی، نسخه کهگیلویه و بویراحمد را بپیچد.

کهگیلویه و بویراحمد به عنوان استانی جوان به لحاظ ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های پزشکی است که بدون شک پیکی مشابه استان خوزستان می‌تواند آن را از پای در بیاورد و فرسایش توان کادر درمان را رقم بزند.

اما با همه مصوبات و دستورالعمل‌ها در ستاد کرونای استان، کهگیلویه و بویراحمد پیک دوم خود را به عنوان خطرناک‌ترین و شاید مهلک ترین در نوع خود آغاز کرده است.

این مهم نه تنها در ساده انگاری کرونا، بلکه در خروجی‌های تست‌های مختلف نمایان شده است.

به نظر می‌رسد با شرایط فعلی، دو تا سه هفته آینده تخت‌های بیمارستانی در این استان اشباع شده و مرگ و میرهای متعدد کرونایی را شاهد خواهیم بود.

هرچند افزایش تعداد تست مثبت شده می‌تواند نشان از نمونه گیری فعال، هوشمند و شناسایی مستمر بیمار باشد، اما مثبت شدن روزانه ۴۰۰ نمونه و تست برای چند روز متوالی، پایان فروردین و اوایل اردیبهشت را برای استان به برهه‌ای ترسناک‌تر از هر زمانی بدل خواهد کرد.

۸۰۰ تست مثبت در ۴۸ ساعت

در همین راستا رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از مثبت شدن قریب به ۸۰۰ تست کرونا در استان خبر داد.

پرویز یزدان پناه افزود: یکشنبه هفته جاری ۳۸۶ و دوشنبه نیز قریب ۳۶۰ تست کرونا در استان مثبت شده است.

وی با بیان اینکه تجمعات با تعداد بسیار بالایی در استان شکل گرفته است، اظهار کرد: باید برای کنترل و رعایت پروتکل‌ها در این چنین تجمعاتی برنامه‌ریزی شود.

یزدان پناه از آماده سازی تمام بخش‌های بیمارستان شهید جلیل برای پذیرش بیماران کرونایی خبر داد و تصریح کرد: بیمارستان شهید بهشتی نیز این ظرفیت را داشته و آماده سازی و تأمین اکسیژن نیز انجام شده است.

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: تا روز سه شنبه، با فوت دو نفر دیگر در ۲۴ ساعت، شمار قربانیان کرونا در این استان به ۴۷۳ نفر افزایش یافت.

یزدانپناه با اشاره به بستری شدن ۲۳۹ بیمار مشکوک کرونایی در بیمارستان‌های استان، اظهار کرد: از این تعداد ۶۱ بیمار کرونایی قطعی بوده و ۱۵ بیمار نیز در بخش‌های ویژه تحت درمان هستند.

وی ادامه داد: از زمان آغاز این بیماری تاکنون، ۲۷ هزار و ۱۴۹ بیمار کرونایی در استان بهبود یافته است.

یزدان پناه با اشاره به آمارهای شناسایی بیماران کرونایی در روز سه شنبه، گفت: از ۸۱۷ نمونه pcr انجام شده، حدود ۴۷ درصد موارد مثبت بوده و بیشترین مبتلایان در شهرستان‌های بویراحمد، کهگیلویه و گچساران به ثبت رسید.

وی با بیان اینکه از ۶۷۴ نمونه رپید تست، ۸ درصد موارد مثبت بودند، تصریح کرد: بیشترین موارد مثبت مربوط به شهرستان‌های چرام، کهگیلویه و لنده است.

۴۶۷ تست در یک روز مثبت شد

یزدان پناه گفت: در مجموع طی روز سه شنبه جواب یکهزار و ۴۹۱ نمونه دریافت شد که ۴۶۷ مورد مثبت شده که بیشترین موارد مثبت در طی ١٣ ماه گذشته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان خاطرنشان کرد: با توجه به روند افزایشی بیماری در کشور، استان نیز وارد خیز دوم شده و شاهد روند افزایشی موارد بستری در بیمارستانها هستیم.

وی افزود: بر این اساس، در طی یک تا دو هفته آینده شاهد افرایش موارد مرگ و میر در استان خواهیم بود.

وی از کسانی که در سفر هستند خواست سریعاً به خانه‌های خود برگردند، از حضور در هر نوع تجمع با هر انگیزه‌ای خودداری کنند، دور همی های خانوادگی برای مدتی کاملاً تعطیل شوند و کسانی که با بیماری تماس داشته‌اند حتماً برای انجام تست به مراکز ۱۶ ساعته مراجعه کنند.

وی افزود: خیز بیماری کرونا در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ خطرناک‌ترین زمان ممکن در روند بیماری بوده و انشاالله با تسریع در تزریق واکسیناسیون و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی شاهد خیزهای بعدی بیماری در استان نباشیم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز از شیوع گسترده و چرخش وسیع کرونا در استان خبر می‌دهد.

احتمال ۱۰ فوتی روزانه بر اثر کرونا

حسین کلانتری افزود: با توجه به شناسایی روزانه ۴۰۰ نفر مبتلای به کرونا در استان، احتمالاً در دو و سه هفته آینده روزهایی با نزدیک به ۱۰ فوتی کرونا خواهیم داشت.

کلانتری با اشاره به افزایش شیوع کرونا در استان، اظهار کرد: با توجه به شیوه گسترده کرونا در استان، بیمارستان شهید جلیل برای پوشش کامل بیماران کرونایی فعال خواهد شد.

وی ابراز داشت‌: با روند فعلی ابتلاء، تا دو هفته آینده با موج گسترده بستری رو به رو خواهیم شد.

استاندار با انتقاد از تجمعات اظهار کرد: مراسم عروسی و عزا تحت هر شرایطی باید بر اساس مصوبه دانشگاه علوم پزشکی اجرایی شود.

کلانتری با اشاره به اینکه در محور نمونه گیری استان در زمره استان‌های برتر قرار دارد، گفت‌: نمونه گیری باید هدفمند و با بهبود ظرفیت در مناطق پر خطر عملیاتی شود.

کلانتری همچنین با اشاره به وضعیت قرمز شهرستان گچساران و شرایط منطقه زلزله زده سی سخت بر پیگیری مستمر برای واکسیناسیون افراد در معرض خطر و گروه‌های پر ریسک تاکید کرد.

وی افزود: اجرای تست‌های رپید نیز باید به شکل هدفمند اعمال شود.

استاندار در رابطه با لزوم کنترل و رعایت قرنطینه، گفت: افراد مبتلا باید دو هفته در قرنطینه بوده و نسبت به رعایت پروتکل‌های آن به شکل کامل اقدام کنند.

رتبه سوم کهگیلویه و بویراحمد در تردد

به گزارش خبرنگار مهر، این تنها یک بخش ماجرا بوده و بر اساس آمارهای ثبت شده تردد کشور، کهگیلویه و بویراحمد با ۵۹۲ هزار و ۹۰۴ ورودی وسیله نقلیه و ۵۶۱ هزار و ۵۴۵ مورد خروج، در مجموع با یک میلیون و ۱۵۴ هزار و ۴۴۹ ثبت ورود و خروج از ۲۰ اسفند تا ۹ فروردین، رتبه سوم کشور در ترددها را دارا بود.

اگر در حالت خوش بینانه به علت وضعیت کریدوری و مواصلاتی استان، بخشی از این بار تردد را حول کمربندی‌ها و تردد محورهای استان دانست، ۱۴۵ درصد تغییر در مجموع ورود و خروج به نسبت سال ۹۹ در استان طی همین بازه زمانی خود یک هشدار جدی برای پربار تر کردن سبد کرونا در پیک فعلی است.

در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه قریب به ۱۳۰۰ تست کرونا در استان مثبت شده و باید دید نسخه‌های مسئولان، کهگیلویه و بویراحمد محروم در زیرساخت‌ها را از این پیک عبور خواهد داد و یا رکورد مرگ و میر کرونایی بهار ۱۴۰۰ را به تلخ‌ترین تقویم استان تبدیل خواهد کرد.