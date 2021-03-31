تفکر و جریان انقلابی نجات بخش کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین فلاحی صبح چهارشنبه در نشست هیئات مذهبی شهرستان کبودرآهنگ اظهار کرد: هیئت‌های مذهبی نقش بسیار مهمی در جریان سازی های سیاسی و اجتماعی کشور دارند چرا که عاشورا الگو و نقشه راه هیئات مذهبی است.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص نقشه راه هیئات مذهبی افزود: واعظان و مداحان مسائل صدر اسلام را به مسائل حال گره بزنند و یزید زمانه را بشناسند و امروز باید با تفکر یزیدی مبارزه کنند.

فلاحی در خصوص تفکرات جریان‌های سیاسی کشور افزود: در طول تاریخ این کشور همیشه تفکر و جریان انقلابی نجات بخش کشور بوده است و عامل اصلی مشکلات کشور جریان لیبرال است.

وی با گلایه از وضعیت موجود اقتصادی مردم جریان لیبرال را عامل اصلی مشکلات معیشتی کشور دانست و گفت: تمام مشکلات اقتصادی کشور مربوط به این جریان است و امروز بی تدبیری آقایان در تمام بخش‌ها نمود پیدا کرده و صف‌های طولانی مرغ فروشی‌ها نمونه‌ای از این ناکارآمدی است.

وی با اشاره به بی برنامگی دولت در خصوص کنترل بیماری کرونا عنوان کرد: ما به تصمیمات ستاد ملی کرونا مشکوک هستیم چرا در عراق کسی کرونا نگرفته است بی‌برنامگی های آقایان دولتی یکی از عوامل مهم ناتوانی در کنترل قطعی کروناست.

وی با توجه به نگاه برخی عناصر نفوذی داخلی به خارج از مرزها عنوان کرد: امروز باید رئیس جمهوری سر کار بیاوریم که معتقد به توانمندی‌های داخلی باشد راه اندازی هشتک واکسن آمریکایی بخرید کار چه کسانی بود؟

نماینده مردم همدان در مجلس با اشاره به کوتاهی دولت در خصوص راه اندازی شبکه ملی اطلاعات خاطر نشان کرد: چون جریان لیبرال با کمک فضای مجازی رها شده کنونی رأی آورده است به هیچ وجه حاضر به نظارت و کنترل این فضا نیست اما قانون فضای مجازی در مجلس آماده اجرایی شدن است.