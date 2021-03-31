۱۱۵۸ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۲ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، آرش نجیمی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت اخیر سه هزار و ۷۷ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه از این تعداد تست یک هزار و ۱۵۸ نفر مثبت کرونا بوده است، ابراز داشت: از این تعداد ۱۵۶ بیمار در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری شده‌اند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت اخیر ۱۱۵ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده است، گفت: در این بازه زمانی ۱۲ بیمار مشکوک به کرونا نیز جان باخته‌اند که تاکنون تست ۶ نفر از آنها مثبت کرونا بوده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۸۳۶ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری هستند، ادامه داد: از این تعداد ۱۰۲ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه نگهداری می‌شوند.