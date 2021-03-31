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۱۱ فروردین ۱۴۰۰، ۱۱:۴۴

توسط سازمان سنجش کشور اعلام شد؛

آخرین اطلاعات از آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت

آخرین اطلاعات از آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت

آخرین اطلاعات از آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال ۱۳۹۹ اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به اعلام سازمان سنجش کشور آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۹ در صبح روز جمعه مورخ ۲۰/‏۰۱/‏۱۴۰۰‬ در ۸۴ شهرستان برگزار خواهد شد. فرآیند برگزاری آزمون صبح از ساعت ۸:۰۰ آغاز و درهای ورود به جلسه آزمون در ساعت ۷:۳۰ صبح بسته خواهد شد، لذا متقاضیان می‌بایست قبل از بسته شدن درهای ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند.

کارت شرکت در آزمون از روز سه‌شنبه مورخ ۱۷/‏۰۱/‏۱۴۰۰‬ براساس مندرجات بند «الف‌» این اطلاعیه بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار می‌گیرد و متقاضیان پس از پرینت کارت شرکت در آزمون، در صورت وجود نقص احتمالی می‌بایستی مطابق بند «ب» و «ج» به حوزه‌های رفع نقص مندرج در جدول ذیل این اطلاعیه مراجعه نمایند.

برای مشاهده این اطلاعیه می توانید اینجا را کلیک کنید.

کد مطلب 5178523

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    نظرات

    • محسن IR ۱۷:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۴
      5 1
      پاسخ
      سلام مطمن باشید کنسله امار کرونا خیلی خیلی بد شده
    • IR ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
      0 1
      پاسخ
      من دلقک نیستم
    • فاطمه IR ۰۱:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
      1 1
      پاسخ
      ازمون باید و حتما برگزار شود
    • ناشناس IR ۱۹:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      آزمون وکالت اگه تعویق هم بیفته ادغام نشه فقط😭😭
    • ناشناس IR ۱۹:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
      1 0
      پاسخ
      برگزار نشه
    • فرهاد IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
      0 0
      پاسخ
      ولی خیلی خوب شد مسافرتها لغو نکردید تونستیم امسال از مسافرت لذت ببریم با وجود کرونا ،بر عکس پارسال در ضمن دو دو سه تا درسم باقی مانده بود حالا با خیال راحت تونستم بخونم

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