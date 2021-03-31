آخرین اطلاعات از آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به اعلام سازمان سنجش کشور آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۹ در صبح روز جمعه مورخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۰ در ۸۴ شهرستان برگزار خواهد شد. فرآیند برگزاری آزمون صبح از ساعت ۸:۰۰ آغاز و درهای ورود به جلسه آزمون در ساعت ۷:۳۰ صبح بسته خواهد شد، لذا متقاضیان میبایست قبل از بسته شدن درهای ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند.
کارت شرکت در آزمون از روز سهشنبه مورخ ۱۷/۰۱/۱۴۰۰ براساس مندرجات بند «الف» این اطلاعیه بر روی درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار میگیرد و متقاضیان پس از پرینت کارت شرکت در آزمون، در صورت وجود نقص احتمالی میبایستی مطابق بند «ب» و «ج» به حوزههای رفع نقص مندرج در جدول ذیل این اطلاعیه مراجعه نمایند.
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