آخرین اطلاعات از آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به اعلام سازمان سنجش کشور آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۹ در صبح روز جمعه مورخ ۲۰/‏۰۱/‏۱۴۰۰‬ در ۸۴ شهرستان برگزار خواهد شد. فرآیند برگزاری آزمون صبح از ساعت ۸:۰۰ آغاز و درهای ورود به جلسه آزمون در ساعت ۷:۳۰ صبح بسته خواهد شد، لذا متقاضیان می‌بایست قبل از بسته شدن درهای ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند.

کارت شرکت در آزمون از روز سه‌شنبه مورخ ۱۷/‏۰۱/‏۱۴۰۰‬ براساس مندرجات بند «الف‌» این اطلاعیه بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار می‌گیرد و متقاضیان پس از پرینت کارت شرکت در آزمون، در صورت وجود نقص احتمالی می‌بایستی مطابق بند «ب» و «ج» به حوزه‌های رفع نقص مندرج در جدول ذیل این اطلاعیه مراجعه نمایند.

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