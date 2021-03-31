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۱۱ فروردین ۱۴۰۰، ۱۶:۳۷

سرپرست اداره کل هواشناسی کرمانشاه:

روز طبیعت در کرمانشاه و به ویژه مناطق مرزی غبارآلود خواهد بود

روز طبیعت در کرمانشاه و به ویژه مناطق مرزی غبارآلود خواهد بود

کرمانشاه- سرپرست اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: روز طبیعت در این استان و به ویژه مناطق مرزی آن غبارآلود خواهد بود.

فیروز دولتشاهی بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش‌بینی جوی برای روز طبیعت در استان کرمانشاه اظهار کرد: طی ساعاتی از فردا و در روز جمعه یعنی روز طبیعت و شنبه وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: وزش باد علاوه بر گرد و خاک محلی ممکن است به تدریج سبب نفوذ غبار خارجی به جو منطقه شده و هوای استان کرمانشاه را به ویژه در نواحی مرزی غبارآلود کند.

سرپرست اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: دمای هوا که در اوایل هفته آینده به طور نسبتاً محسوسی کاهش خواهد یافت، احتمالاً سبب وقوع خساراتی به مزارع و باغات به ویژه در نواحی سردسیر استان کرمانشاه خواهد شد.

دولتشاهی افزود: بر اساس آخرین تحلیل داده‌های هواشناسی، موجی کم رطوبت از امروز تا شنبه هفته آینده جو منطقه را تحت تأثیر قرار داده که در بعضی ساعات سبب تشدید وزش باد، رشد ابر، رگبار پراکنده باران و احتمالاً رعد و برق در سطح استان کرمانشاه خواهد شد.

وی تصریح کرد: احتمال بارش در ساعاتی از امروز و فردا پنجشنبه و در نواحی کوهستانی استان کرمانشاه بیشتر به نظر می‌رسد.

کد مطلب 5178737

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