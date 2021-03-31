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۱۱ فروردین ۱۴۰۰، ۱۶:۳۸

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

۹ بیمار کرونایی طی ۲۴ ساعت در مازندران فوت کردند

۹ بیمار کرونایی طی ۲۴ ساعت در مازندران فوت کردند

ساری- رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از مرگ ۹ بیمار مبتلا به کرونا طی شبانه روز گذشته در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس موسوی با بیان اینکه ۹ نفر طی ۲۴ ساعت گذشته براثر ابتلای به کرونا در استان جان خود را از دست دادند، افزود: در این مدت ۱۳۶ بیمار مبتلا به کرونا در استان شناسایی و پذیرش شدند.

وی مجموع بیماران بستری شده را ۵۴۱ نفر ذکر کرد و حال ۱۰۸ نفر را وخیم دانست و گفت: طی ۲۴ ساعت ۹۰ بیمار پس از بهبودی نسبی ترخیص شدند.

همچنین طبق اعلام دانشگاه علوم پزشکی بابل طی شبانه روز گذشته ۳۲ بیمار جدید پذیرش، ۲۴ نفر ترخیص شدند و در حال حاضر ۱۳۲ بیمار در مراکز درمانی تحت پوشش بستری هستند.

کد مطلب 5178739

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