۹ شهر اصفهان در وضعیت نارنجی کرونا / ۱۰ شهر دروضعیت زرد قرار گرفت

آرش نجیمی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین رنگبندی استان اصفهان در زمینه شیوع کرونا اظهار داشت: بر اساس آخرین اعلام وزارت بهداشت ۹ شهر استان اصفهان در وضعیت نارنجی کرونا قرار گرفت.
وی افزود: شهرستانهای اصفهان، مبارکه، نجف آباد، تیران و کرون، لنجان، نائین، فریدن، فلاورجان، شاهین شهر و میمه در وضعیت پرخطر و نارنجی کرونا قرار دارند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه شهرستانهای اردستان، خمینی شهر، دهاقان، سمیرم، شهرضا، فریدونشهر، نطنز، کاشان، آران و بیدگل، بویین میاندشت در وضعیت زرد کرونا قرار دارند، ادامه داد: همچنان دو شهرستان گلپایگان و خوانسار در وضعیت بسیار پرخطر و قرمز کرونا قرار دارند.
وی تصریح کرد: دو شهرستان برخوار و خور و بیابانک در وضعیت آبی کرونا هستند.
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