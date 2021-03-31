عملکرد دولت علت کاهش سرمایه اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین فلاحی ظهر امروز در نشست اهالی رسانه همدان که به همت بسیج رسانه استان برگزار شد، اظهار کرد: دولت با نود درصد تصمیمات مجلس مخالفت کرده است و غالب تصمیمات برای بهبود معیشتی را اجرا نکرده است.

وی با بیان اینکه مجلس بحث نظارت را با جدیت پیگیری کرده است، ادامه داد: ترک فعل رئیس جمهور در مجلس به کمیسیون قضائی ارسال شده است.

سخنگوی کمیسون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ مجلسی به اندازه این مجلس زیر ذره بین مطالبه گری نبوده است.

فلاحی با اشاره به بحث شفافیت در مجلس یازدهم گفت: در این مجلس در بحث شفافیت از دو سوم نمایندگان فقط سه رأی کمتر به این مصوبه رأی دادند و الان مجدداً در مسیر رأی گیری است.

وی در خصوص سوال یکی از اصحاب رسانه برای مشکلات حقوقی برخی از فعالین حوزه مطالبه گری و عدالت خواهی، افزود: در مسئله مطالبه گری ما خود مطالبه گر بوده و هستیم و از این عزیزان دفاع می‌کنیم اما این هم باید مورذد دقت قرار گیرد که همان‌طور رهبری فرمودند در بحث‌های مطالبه گری مسائل حقوقی بعضاً رعایت نمی‌شود و این افراد را دچار مشکل می‌کند، مطالبه گری باید چارچوبهای حقوقی را شامل شود.

فلاحی در خصوص برآورده نشدن انتظارات از مجلس گفت: دولت قوانین مجلس را دور می‌زند و تلاش می‌کند قوانین مصوب مجلس اجرا نشود، برای نمونه مثلاً آقای ظریف برای دور زدن قانون اقدام راهبردی مقابله با تحریم دو طرح را به شورای عالی امنیت ملی ارائه کرده است تا این قانون طبق مصوبه مجلس انجام نشود.

وی با بیان اینکه از روزی که این قانون تصویب شده است ۱۶ کشور برای فعالیت اقتصادی اظهار تمایل کرده است، افزود: این نشان دهنده درستی حرکت مجلس بوده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست در پاسخ به سوال‌های نمایندگان رسانه‌های استان گفت: کسی با شفافیت مخالف نیست اما تعریف شفافیت باید مشخص شود.

حمیدرضا حاج بابایی در این نشست اظهار کرد: دولت توان لازم برای حل مشکلات کشور را ندارد.

وی با بیان اینکه در جنگ اقتصادی دست مجلس در بسیاری موارد بسته می‌شود، افزود: در این دولت سابقه ندارد که کسی استیضاح شود و فرد بهتری جایگزین شود.

حاج بابایی ادامه داد: بنابر این این گاهی از داخل سبدی می‌خواهیم انتخاب کنیم که پنج گزینه نامطلوب وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه مجلس نباید قیمت مرغ تعیین کند، ادامه داد: بخشی از این گرانی بخاطر رقابتهای انتخاباتی ۱۴۰۰ است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: باید همه توان به کار بگیریم تا مشکلات حل شود.

وی با اشاره به اینکه نقد نباید منجر به تخریب نظام شود، اضافه کرد: گاهی نقد دولت، مجلس و قوه قضائیه به تخریب نظام منجر می‌شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: صف‌های ۳۰۰ متری مرغ ناراحت کننده است.

وی گفت: در برابر آمریکا غداره بند باید انحصار اقتصادی را شکست تا آمریکا جرأت تحریم کردن را نداشته شود.

نماینده مردم همدان گفت: زمانی همه دست به دست هم دادند و مدعی شدند که که اگر برجام امضا شود همه مشکلات حل می‌شود و رهبری هم گفتند که اگر مشکلات مردم حل می‌شود و تحریم‌ها یک جا لغو شود برخی مسائل قبول می‌کنیم.

وی افزود: ما باید از امکانات استفاده کنیم و مشکلات مردم حل شود.

حاج بابایی با بیان اقدامات مجلس برای بهبود وضعیت معیشت مردم، گفت: می‌خواستیم ۳۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکتها بفروشیم و به مردم یارانه پرداخت کنیم که مشکل معیشت نداشته باشد.

وی با بیان اینکه با رئیس جمهوری که قانون مصوب مجلس را ابلاغ نکرد چه کار باید بکنیم، افزود: اگر مسائل گرانی‌های اخیر بر این اساس باشد که عده‌ای قیمتها را ببرند بالا و صف‌های طولانی تشکیل دهند و بعد یک ارزانی موقت و کوتاهی ایجاد شود تا ثمره آن را در انتخابات استفاده کنند این خیانت است البته انشالله که اینگونه نیست.

حاج بابایی با اشاره به اینکه این گرانی‌ها و مشکلات معیشتی حباب است، افزود: کارهای بزرگی در کشور و استان همدان در حال اجرا است.

وی گفت: استان همدان در راه آهن یکی از استان‌های برتر است.

نماینده همدان اضافه کرد :۲۲۰ میلیون دلار برای پتروشیمی وام گرفته شده است و این اتفاق شیرینی است، زیرا در صورت تکمیل پروژه اشتغال مهمی ایجاد خواهد شد، حالا اگر دو تا غیر بومی در پتروشیمی استخدام شدند شیرینی این بهره برداری پتروشیمی را تلخ نکنید.