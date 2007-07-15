دکتر حسن امین لو در گفتگو با خبرنگار مهر، محدودیت در تامین منابع مالی را از علل تاخیر در تکمیل بیمارستانهای در حال ساخت عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه مجری ساخت این بیمارستانها، وزارت مسکن و شهرسازی است، اظهار داشت: وزارت مسکن نیز نمی تواند بیش از توان خود اقدام کند.

امین لو در خصوص ملزم بودن وزارت مسکن برای تحویل این بیمارستانها در پروسه زمانی مشخص به وزارت بهداشت، گفت: وزارت بهداشت در حد مقررات می تواند از وزارت مسکن بخواهد که در ساخت این بیمارستانها سرعت عمل به خرج دهد و غیر از آن، منطقی نیست.

معاون پارلمانی وزارت بهداشت، اعتبار سال جاری وزارت مسکن برای ساخت حدود 69 پروژه بیمارستانی را، 57 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: وزارت مسکن برای تکمیل این پروژه ها، بیش از 200 میلیارد تومان درخواست بودجه داده بود که با توجه به محدودیت منابع اعتباری دولت، این امر امکان پذیر نبوده است.

وی، محل تامین اعتبار ساخت این بیمارستانها را، سازمان مدیریت و برنامه ریزی دانست و گفت: وزارت مسکن پس از ارزیابی که در خصوص وضعیت بیمارستانهای در حال ساخت دارد، نسبت به درخواست بودجه از سازمان مدیریت اقدام می کند.