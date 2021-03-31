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۱۱ فروردین ۱۴۰۰، ۲۲:۴۹

مدیرعامل هلال احمر کرمانشاه:

تصادف تریلی ماک با دنا پلاس در کرمانشاه یک فوتی به جای گذاشت

تصادف تریلی ماک با دنا پلاس در کرمانشاه یک فوتی به جای گذاشت

کرمانشاه- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه گفت: تصادف تریلی ماک با دنا پلاس در محور اسلام آبادغرب به کرمانشاه یک فوتی و چهار مصدوم به جای گذاشت.

فرزین معتمدی شامگاه امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز ساعت ۱۴:۲۱ گزارشی به مرکز کنترل هماهنگی عملیات ای او سی هلال احمر استان کرمانشاه واصل شد.

وی افزود: طبق این گزارش در محور اسلام آباد غرب به کرمانشاه قبل از روستای کریم حاصله تریلی ماک با سواری دنا پلاس تصادف کرده که منجر به کشته شدن یک نفر و مصدومیت چهار نفر شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: یک تیم از پایگاه امداد و نجات جاده‌ای مرصاد شهرستان اسلام آباد غرب جهت امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: یک مصدوم پس از رهاسازی و اقدامات پیش بیمارستانی توسط نیروهای هلال احمر به همراه سه مصدوم دیگر توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان امام خمینی شهر اسلام آباد غرب انتقال داده شد.

کد مطلب 5178826

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