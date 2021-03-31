احمد برادران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نامطلوبی بازار مرغ در خراسان شمالی اظهار کرد: متأسفانه در تأمین برخی از کالاهای اساسی دستگاه‌های مختلف دخیل هستند که مرغ نیز از این قضیه مستثنی نیست.

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی ادامه داد: در تنظیم بازار مرغ ۶ وزارت خانه مسئول هستند.

وی با اشاره به تصمیمات ستاد تنظیم بازار کشور، افزود: بناست قرارگاهی در این خصوص تشکیل تا شرایط ساماندهی شود.

برادران گرانی گوشت قرمز و مسافرت را دو عامل افزایش مصرف مرغ دانست و گفت: در حوزه تولید و تأمین کالاهای اساسی بر اساس آمار هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: سرانه مصرف مرغ در خراسان شمالی روزانه کمتر از ۵۰ تن است اما اکنون نزدیک به ۲ برابر به بازار تزریق می‌شود.

وی افزود: امیدواریم حداکثر تا اوایل هفته آینده مشکلات و محدودیت‌های خرید مرتفع شود.

برادران در انتها گفت: ۸۰ واحد تولیدی مرغ در استان داریم که کم است و باید افزایش پیدا کند.