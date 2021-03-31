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۱۱ فروردین ۱۴۰۰، ۲۳:۲۷

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی:

مشکل بازار مرغ در خراسان شمالی تا هفته آینده رفع می‌شود

مشکل بازار مرغ در خراسان شمالی تا هفته آینده رفع می‌شود

بجنورد- معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی با اشاره به وجود ۸۰ واحد تولید مرغ در استان، گفت: این تعداد واحد تولیدی مرغ برای خراسان شمالی کافی نیست اما مشکل بازار مرغ تا هفته آینده رفع می‌شود.

احمد برادران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نامطلوبی بازار مرغ در خراسان شمالی اظهار کرد: متأسفانه در تأمین برخی از کالاهای اساسی دستگاه‌های مختلف دخیل هستند که مرغ نیز از این قضیه مستثنی نیست.

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی ادامه داد: در تنظیم بازار مرغ ۶ وزارت خانه مسئول هستند.

وی با اشاره به تصمیمات ستاد تنظیم بازار کشور، افزود: بناست قرارگاهی در این خصوص تشکیل تا شرایط ساماندهی شود.

برادران گرانی گوشت قرمز و مسافرت را دو عامل افزایش مصرف مرغ دانست و گفت: در حوزه تولید و تأمین کالاهای اساسی بر اساس آمار هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: سرانه مصرف مرغ در خراسان شمالی روزانه کمتر از ۵۰ تن است اما اکنون نزدیک به ۲ برابر به بازار تزریق می‌شود.

وی افزود: امیدواریم حداکثر تا اوایل هفته آینده مشکلات و محدودیت‌های خرید مرتفع شود.

برادران در انتها گفت: ۸۰ واحد تولیدی مرغ در استان داریم که کم است و باید افزایش پیدا کند.

کد مطلب 5178834

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