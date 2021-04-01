پکن دنبال اهداف خودخواهانه و کسب حوزه نفوذ در خاورمیانه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در رشته توئیت هایی به تشریح اهداف سفر «وانگ یی» وزیر خارجه این کشور به منطقه غرب آسیا پرداخت.
«هووا چونیینگ» در رشته توئیت هایی نوشت که پکن از کشورهای منطقه در مقابله با فشارهای خارجی و حفظ استقلال و دستیابی به یک سازوکار اجتماعی و مدل حاکمیتی با توجه به ویژگیها، حمایت میکند. وی افزود: ما به کشورهای منطقه برای خارج شدن از سایه رقابتهای قدرتهای بزرگ کمک میکنیم تا اختلافات و کشمکشهای منطقهای را خودشان حل کنند.
سخنگوی وزارت خارجه چین در ادامه نوشت: ما به دنبال اهداف خودخواهانه، لشکرکشی منطقهای و یا حوزه نفوذ در خاورمیانه نیستیم. ما با حفظ روحیه مشارکت دوستانه و احترام به انتخاب کشورهای منطقهای، امید داریم که در صلح و توسعه منطقهای به وسیله همکاری صادقانه مشارکت نمائیم.
گفتنی است که وزیر خارجه چین طی روزهای گذشته به چند کشور در منطقه از جمله عربستان، ایران و امارات سفر کرد.
وانگ یی روز شنبه در تهران با محمدجواد ظریف سند برنامه همکاری جامع جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین موسوم به برنامه ۲۵ ساله را امضا کرد.
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