کارشکنی برخی مدیران سابق دانشگاه پیام نور در جذب اساتید !

حسین علی احمدی جشفقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در راستای حل مشکلات مذکور، طرحی با عنوان قطب بندی معارف اسلامی در واحدهای مختلف دانشگاه پیام نور اجرا شده به طوری که مراکز نزدیک به یکدیگر در شهرهای همجوار از یک عضو هیئت علمی با تخصص خاص سطح سه حوزه و یا گرایش الهیات استفاده می کنند تا حداقل پنج شهر مجاور یکدیگر تمامی پنج گرایش دروس عمومی را پوشش دهند.

رئیس گروه معارف دانشگاه پیام نور اضافه کرد : بیش از 6 ماه از اجرای طرح قطب بندی معارف اسلامی می گذرد و این طرح در بسیاری از واحدهای دانشگاه پیام نور اجرا شده اما به دلیل برخی مشکلات، امکان جذب هیئت علمی و اساتید مورد نیاز در دانشگاه پیام نور هنوز امکانپذیر نشده است.

وی اظهار داشت : با توجه به خودخوان بودن دروس در دانشگاه پیام نور از یک سو و انجام فعالیتهای گروه معارف اسلامی توسط گروه الهیات از سوی دیگر باعث شده بود تا در طول سالهای فعالیت دانشگاه پیام نور گروه معارف اسلامی در این دانشگاه تشکیل نشود.

رئیس گروه معارف دانشگاه پیام نور تاکید کرد : در صورت مقایسه دانشگاه پیام نور با دانشگاههای دیگر کشور مانند دانشگاه آزاد که به ازای هر واحد آموزشی یک گروه معارف اسلامی دارند می توان گفت که در شرایط فعلی در دانشگاه پیام نور حداقل 450 گروه آموزشی معارف اسلامی نیاز است.

جشفقانی خاطر نشان کرد: اگر به طور متوسط هر گروه به سه عضو هیئت علمی نیاز داشته باشد دانشگاه پیام نور بیش از هزار و 350 عضو هیات علمی در گروه معارف اسلامی نیاز دارد.

وی ادامه داد: با توجه به آنکه در 16 سال گذشته کار در حوزه علوم و معارف اسلامی در دانشگاه پیام نور به خوبی پیگیری نشده و از سوی دیگر زمینه های انحراف جامعه به طرف تمدن غرب روز به روز بیشتر می شود لازم بود با توجه به برنامه ریزی های انجام شده و توان دانشگاه پیام نور با راه اندازی گروه معارف اسلامی مانه این تهاجم شویم.

رئیس گروه معارف دانشگاه پیام نور افزود : مذاکرات و نشست هایی با موسساتی مانند دانشگاه تهران و حوزه های علمی که متصدی توزیع نیروهای کیفی در این حوزه توسط دانشگاه پیام نور انجام شد و بیش از 500 پرونده هیئت علمی گزینش شد که از این تعداد 118 نفر جذب دانشگاه پیام نور شدند.