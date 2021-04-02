به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد فوادیان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دامغان به میزبانی مصلای این شهر با انتقاد از اینکه در بحث وجود گرانی در جامعه ترتیب اثر داده نمی‌شود، گفت: نبود نظارت بر بازار و توزیع صحیح کالاهای اساسی از مشکلات اساسی است که باید این روند تقویت شود و نظارت و توزیع کالاها به خوبی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه کالاها با قیمت مناسب برای مردم در نظر گرفته شود نه اینکه هر روز مردم شاهد گرانی کالاها باشند، افزود: بعد از گذشت ۴۳ سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران زیبنده نیست که مردم هنوز در صف کالاهای اساسی چون روغن، مرغ و تخم مرغ باشند.

امام‌جمعه موقت دامغان با بیان اینکه افتتاح و بهره برداری از پروژه‌ها در سطح کشور خوب است اما دولت باید به فکر سفره مردم باشد، افزود: مشکل امروز جامعه گرانی است و افزایش قیمت اجناس هنر نیست، هنر آن است که جلوی دلال بازی در سطح جامعه گرفته شود.

فوادیان همچنین با اشاره به ۱۳ فروردین و روز طبیعت اظهار داشت: در روز ۱۳ فروردین نباید منابع طبیعی تخریب شود، چون منابع طبیعی از آثار و رحمت خدا است.

وی با بیان اینکه با وجود آیات و روایات نگاه کردن به سبزه‌زار نشاط‌آور است و تخریب طبیعت عقاب‌آور و در قیامت سوال و پرس و جو به همراه دارد، تاکید کرد: همه ما در قبال تخریب طبیعت مسئول خواهیم بود که باید بکوشیم به خوبی از طبیعت و منابع طبیعی به خوبی حراست کرد.

امام‌جمعه موقت دامغان با اشاره به فرارسیدن روز جهانی بهداشت اظهار داشت: با توجه به شیوع بیماری منحوس کرونا تمام جهان درگیر این بیماری هستند و همه باید در قبال این بیماری احساس مسئولیت کرد از سوی دیگر باید گفت تشکر زبانی و لسانی از کادر درمانی خوب است ولی انتظار آن است مشکلات کادر درمانی مورد توجه قرار گیرد و برطرف شود.