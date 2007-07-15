



دان چیدل به نقش یک شخصیت رادیویی در صحنه‌ای از فیلم "با من حرف بزن" به کارگردانی کیسی لمونز. این فیلم از جمعه گذشته در آمریکا اکران شده است.







"راز نامکشوف". سوئیس. در یک مزرعه ذرت مردم حلقه‌هایی را می‌بینند که منشاء آن مشخص نیست. ساندرو کامپاردو ـ اسوشیتدپرس ـ کیستون







"کله‌گنده‌ها". پامپلونا، اسپانیا. در "جشن سالانه رژه غول‌پیکر‌ها و کله‌گنده‌ها" دو کودک کنار یک "کابه‌زودو" (کله‌گنده) نشسته‌اند. سوزانا ورا ـ رویترز







"گمشده در کف". لس آنجلس، آمریکا. یک مامور اداره آتش‌نشانی لانگ بیچ پس از خاموش کردن آتش‌سوزی یک پل خودش از کف پوشیده شده است. استفن کار ـ پرس تلگراف







"نجات از مرگ". بغداد، عراق. پیرزن گلوله‌ای را نگاه می‌کند که خودش می‌گوید در جریان حمله شبانه نیروهای آمریکایی به محل خواب او اصابت کرد. وسام الاوکای ـ خبرگزاری فرانسه







"عجایب جدید". امان، اردن. مردم از انتخاب ناحیه باستانی پترا به عنوان یکی از عجایب هفتگانه جدید خوشحال هستند. محمد ابو‌قوش ـ اسوشیتدپرس