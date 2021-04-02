به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات کشور از روند ثبت نام انتخابات میان‌دوره ای مجلس شورای اسلامی تا پایان پنجمین روز از ثبت نام گزارشی را ارائه کرد.

به گفته سخنگوی ستاد انتخابات کشور، در مجموع تا ساعت ۱۹ شب گذشته، ثبت نام ۴۳۱ نفر قطعی شد.

وی ادامه داد: نهایی شدن ثبت نام الکترونیک منوط به حضور داوطلب در فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه یا وزارت کشور است. فرمانداری‌های مرکز ۶ حوزه انتخابیه میان دوره‌ای مجلس، امروز ۱۳ فروردین ماه هم آماده پذیرش و تکمیل ثبت نام داوطلبان هستند.

موسوی تاکید کرد: شنبه چهاردهم فروردین ماه آخرین روز ثبت نام میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی است و افرادی که قصد نامزدی در این دور از انتخابات را دارند تا روز شنبه (فردا) فرصت ثبت نام دارند.