به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده نیروی انتظامی اظهار کرد: همانطور که رئیس پلیس راهور ناجا اعلام کرد بیش از ۸۰ درصد مسافران نوروزی به شهرهای مبدأ خود برگشتند و پیش‌بینی می‌کنیم تعداد کمتری هنوز در مسافرت باشند.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود که غروب امروز کمی ترافیک داشته باشیم که در این زمینه به مسافران توصیه می‌کنیم اگر واقعاً لزومی برای برگشت به شهرشان ندارند، یکی‌، دو روز دیگر در سفر بمانند تا ترافیک در جاده‌ها ایجاد نشود.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: نسبت به سال‌های گذشته ترافیک روان بوده البته حضور و نظارت نیروی انتظامی در جاده‌ها هم بی‌تأثیر نبوده است.

رضایی تأکید کرد: روان بودن ترافیک برخی اوقات سبب می‌شود تا سرعت بالا برود و برخی رانندگان اقدام به سبقت بی‌مورد کنند و خدای ناکرده حوادثی را ایجاد کنند.

وی بیان کرد: برای کنترل ترافیک جاده‌ها برای نخستین‌بار از پهپاد استفاده شد، به طور مثال در محور مشهد به تهران و برخی محورهای دیگر در روز گذشته بیش از ۱۰۰ دستگاه خودرو که سرعت غیرمجاز داشتند، اعمال قانون شدند.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی تأکید کرد: ممکن است در حین رانندگی هیچ پلیس یا دوربینی را مشاهده نکنید، اما نیروی انتظامی به وسیله ابزارهای نوین، متخلفان را رصد و جریمه می‌کند.

رضایی در پایان گفت: خوشبختانه امروز مردم دستورات ستاد ملی مقابله با کرونا را رعایت کردند و مورد خاصی که بخواهند در پارک‌ها وارد شوند، نداشتیم.