۲۵ بیمار جدید مبتلا به کرونا در چهارمحال و بختیاری شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شیرانی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار جدید بیماری کرونا در استان در سیزدهمین روز از فروردین ماه سال ١۴٠٠ عنوان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۸۰۵ بیمار با علائم بالینی مشکوک به بیماری کرونا به مراکز بهداشتی و درمانی سرپایی و بیمارستانی استان مراجعه داشته اند که از این تعداد ۶۹ بیمار با علائم مشکوک به این بیماری در مراکز درمانی بستری شده‌اند.

وی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته علاوه بر موارد سرپایی، تست ۲۵ مراجعه کننده بیمارستانی با علائم بالینی مشکوک به بیماری کووید ۱۹ که در مراکز درمانی بستری شده بودند مثبت قطعی اعلام شد.

وی بیان کرد: هم اکنون ۲۱۸ بیمار مثبت قطعی و مشکوک به بیماری کرونا در مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند که از این تعداد ۱۶۸ نفر مثبت قطعی و مابقی در انتظار پاسخ نتایج آزمایشات برای رد یا تأیید بیماریشان هستند.

وی عنوان کرد: خوشبختانه طی ۲۴ ساعت گذشته مورد جدید فوتی ناشی از ابتلاء به بیماری کووید ۱۹ در استان گزارش نشد و مجموع فوتی‌های ناشی از ابتلاء به این بیماری در چهارمحال و بختیاری ٨١٠ نفر است.

وی عنوان کرد: هم اکنون ۱۸ بیمار با شرایط بحرانی و حال عمومی نسبتاً بد در بخش‌های مراقبت ویژه مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند.