ایران به دنبال تقویت اقتصاد خود/ دشمنان ناراحت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جلیل شریفینیا در خطبههای نماز جمعه این هفته آرادان به میزبانی مسجد صاحبالزمان (عج) این شهر با اشاره به صحبتهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در یادواره شهدای استان یزد، بیان کرد: ایشان تأکید کردند که سعی کنید جوانان و نوجوانان را بیدار کرده و فرهنگ ایثار و شهادت را در اختیار این نسل قرار دهید.
وی با بیان اینکه یکی از اشتباهات مسئولان فرهنگی این است که وقتی میخواهیم کاری انجام دهیم از سنین هفده یا هجده سال شروع میکنیم اما چه بهتر که معلمان و مربیان و روحانیان، مبلغان و مسئولان فرهنگی از دوران کودکی و نوجوانی، فرزندان انقلاب را در کارهای فرهنگی، مخاطب قرار دهند، تاکید کرد: در این سن و سال است که انسان، مفاهیم را بهتر در مییابد و لذا باید مسئولان فرهنگی به این موضوع تاکید داشته باشند.
ایران در اوج اقتدار
امام جمعه آرادان با بیان اینکه همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند امروز آنچه از اقتدار و امنیت در کشورمان وجود دارد مدیون خون پاک شهدا است، تاکید کرد: ایشان همچنین فرمودند تعجب از کسانی است که به برکت جانفشانی شهدا و ایثارگران به مسئولیتها و به دنیا رسیدهاند اما ۱۸۰ درجه بر خلاف آرمان شهیدان عمل میکنند و معلوم نیست این افراد چگونه میخواهند جواب خون شهدا را در آن دنیا بدهند؟
شریفی نیا در ادامه گفت: امروز ایران اسلامی باید خود را تقویت کند و این تقویت تنها در بُعد نظامی نیست هرچند بُعد نظامی مهمترین بعد برای تقویت کشور است زیرا میتواند بازدارندگی در برابر دشمنان داشته باشد اما باید در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز خودمان را تقویت کنیم.
وی با بیان اینکه تقویت در زمینه اقتصاد همان اقتصاد مقاومتی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالهای اخیر بارها بر آن تاکید کردهاند، بیان کرد: تقویت کشورمان از بعد فرهنگی نیز دارای اهمیت است و همانطور باید از بعد سیاسی و استقلال سیاسی نیز کشورمان را تقویت کنیم.
تقویت ایران از ابعاد مختلف
امام جمعه آرادان با بیان اینکه ایران اسلامی امروز در اوج اقتدار قرار دارد و زمانی که بوش رئیس جمهور آمریکا بود و میخواست به افغانستان حمله کند از ایران اسلامی هراس داشت لیکن امروز که ۲۰ سال از آن تاریخ میگذرد، غرب به خوبی میداند که قدرت ایران در این سالها چه تفاوتهایی کرده است، گفت: ایران تفاوت بسیاری با افغانستان و عراق دارد و لذا اقتدار نظامی ایران باعث میشود تا دشمنان از ما هراس داشته باشند.
شریفی نیا با بیان اینکه امروز ایران قوی با تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی قابلمقایسه با ادوار مختلف نیست، بیان کرد: امروز ایران خیلی قویتر از بسیاری کشورها محسوب میشود و حرف و موضعگیری ما که در سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز وجود دارد این است که رأی ایران اسلامی مؤثرترین حرفها در دنیا است.
وی با تاکید بر اینکه امروز ایران به چنین قدرتی دست پیدا کرده که نظیر ندارد، ابراز کرد: امروز توافق بیست و پنجساله ایران و چین نیز در راستای تقویت اقتصادی ایران اسلامی است همانطور که چین نیز به دنبال تقویت اقتصادی خود مانند دیگر کشورهای جهان است و همین چندی پیش نیز قرار دادی مشابه کشورمان، با عربستان سعودی امضا کرد لذا این طبیعی است که کشورها به دنبال تقویت اقتصادی شأن باشند.
نارضایتی دشمنان از همکاری ایران و چین
امام جمعه آرادان با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۹۵ این موضوع همکاری را مطرح کردند، ابراز کرد: این سند نه همکاری نه یک تفاهمنامه و قرارداد است بلکه یک سند همکاری محسوب میشود اما گروهی آنگونه بیان میکنند که انگار این سند میخواهد کشور را به بیگانگان بفروشند لیکن تنها کافی است بدانیم که این سند همکاری با چین که یک غول اقتصادی در دنیا محسوب میشود صدای چه کسانی را درآورده است؟
شریفی نیا گفت: امروز کسانی علیه این توافق صحبت کرده و ناراحت شدهاند که طرفداران آمریکا، اسرائیل و ارتجاع عرب و فریبخوردگان داخلی، منافقان و بازماندگان منفور پهلوی هستند و این نشان میدهد که این توافق چقدر آنان را کلافه کرده است.
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