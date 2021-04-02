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۱۳ فروردین ۱۴۰۰، ۱۷:۱۰

در ۲۴ ساعت گذشته اتفاق افتاد؛

ثبت ۲ فوتی بر اثر ابتلا به کرونا در کرمانشاه

ثبت ۲ فوتی بر اثر ابتلا به کرونا در کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از ثبت ۲ فوتی بر اثر ابتلا به کرونا در کرمانشاه در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی بعد از ظهر امروز جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شبانه روز گذشته ۱۵ مورد مثبت بستری مبتلا به کرونا و ۱۷۴ مورد بیمار مثبت سرپایی نیز در استان کرمانشاه شناسایی شدند.

وی افزود: هم‌اکنون ۲۶۴ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: تعداد موارد فوت در اثر ابتلاء قطعی به ویروس کرونا در ۲۴ ساعت گذشته در استان ۲ نفر است که یک مورد مربوط به شهرستان سنقر و کلیایی و مورد دیگر مربوط به شهرستان کرمانشاه است.

محمدی گفت: مجموع جان باختگان بر اثر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون، یک هزار و ۵۱۸ نفر است.

وی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۷۵ بیمار جدید با علائم مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان کرمانشاه بستری شده و ترخیص ۷۵ نفر از بیمارستان پس از بهبودی انجام گرفته است.

کد مطلب 5179576

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