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۱۳ فروردین ۱۴۰۰، ۲۱:۰۶

در ادامه مناقشات آتن-آنکارا؛

یونان، ترکیه را به استفاده ابزاری از پناهجویان متهم کرد

یونان، ترکیه را به استفاده ابزاری از پناهجویان متهم کرد

دولت آتن می گوید ترکیه از روی عمد قایق های پناهجویان را به سمت سواحل این کشور هدایت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یونان می گوید ترکیه در اقدامی تحریک آمیز قایق های مهاجرین را به سمت آب های این کشور هدایت می کند.

این اتهام در حالی مطرح می شود که یونان و ترکیه درباره مسائل متعدد از جمله بهره برداری از منابع گاز طبیعی دریای مدیترانه شرقی با یکدیگر اختلاف نظر دارند.

آنکارا هم مدعی است که یونان برای شناورهای ترکیه در دریای مدیترانه شرقی مزاحمت ایجاد می کند.

این در حالی است که در سال های گذشته نیز اتحادیه اروپا هر از گاهی ترکیه را به استفاده ابزاری از پناهجویان برای پیشبرد اهداف خود متهم می کرد.

در سال ۲۰۱۵، حدود یک میلیون پناهجو از طریق ترکیه وارد خاک یونان شدند که این آغازی برای بحران مهاجرت به اتحادیه اروپا بود. در سال ۲۰۱۶، بروکسل با آنکارا به توافق رسید تا در ازای دریافت بسته کمک های مالی، مانع از هجوم سیل پناهجویان به قاره سبز شود.

کد مطلب 5179625
مریم خرمایی

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