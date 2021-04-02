۴۵ درصد نمونه های کرونا در کهگیلویه و بویراحمد مثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز یزدان پناه عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: امروز از ۶۹۸ مورد نمونه دریافت شده از آزمایشگاه سلولی مولکولی یاسوج، حدود ۴۵ درصد موارد مثبت شد.
وی با بیان اینکه بیشترین موارد مثبت در شهرستانهای بویراحمد، گچساران، کهگیلویه و بهمئی، است، ابراز داشت: همچنین از ۶۸۷ نمونه رپید تست گرفته شده ۱۴ درصد موارد مثبت داشتیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج همچنین از افزایش شمار مبتلایان قربانیان کرونا در استان خبر داد و گفت: متأسفانه طی ۲۴ ساعت گذشته ۳ نفر از هم استانیها جان خود را از دست دادند تا مجموع قربانیان کرونا در استان به ۴۷۶ نفر برسد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تصریح کرد: در حال حاضر ۲۸۳ بیمار در بیمارستانهای معین کرونای استان بستری بوده که از این تعداد ۷۵ نفر مبتلای قطعی است.
وی افزود: ۱۳ نفر در بخش مراقبتهای ویژه تحت درمان هستند.
یزدان پناه گفت: در روزهای پیش رو شرایط و وضعیت سختی را تجربه خواهیم کرد که نتیجه کم توجهی به توصیهها و دستورالعملهای بهداشتی و تجمعات در اسفندماه و ایام نوروز است.
وی با اشاره به بهبود یافتگان کرونا، خاطرنشان کرد: تعداد بهبود یافتگان بیماران کرونایی کهگیلویه و بویراحمد تاکنون بیست و هفت هزار و ۸۷۵ مورد گزارش شده است.
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