«تفکر لیبرال» نباید در راس دولت آینده قرار بگیرد

لطف‌الله فروزنده کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نقش برجام در رفع موانع و تحریم‌ها و کمک به رونق تولید داخلی گفت: از روز اول که دولت را تشکیل دادند به دنبال این بودند که با مذاکره مسئله تحریم را حل کنند. کسی نمی‌گوید تحریم رفع نشود چرا که رفع تحریم کمک شایانی به تولید خواهد کرد، اما سوال این است که بعد از ۸ سال و با همه امتیازاتی که داده شد چرا تحریم‌ها حل نشد؟

وی تاکید کرد: در صورتی می‌توانیم به رفع تحریم‌ها امیدوار باشیم که طبق بیانات مقام معظم رهبری، قوی شویم و به خودکفایی برسیم، باید بدانیم از طریق مذاکره تحریم‌ها برداشته نمی‌شود. اشکال آنجاست که آقایان رفع تحریم را بهانه‌ای برای انجام مذاکرات می‌کنند.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اینکه برجام تجربه‌ای بود که علیرغم امتیازات بسیاری که داده شد منفعتی به دست نیامد، اظهار داشت: مسیر مذاکره برای حمایت از تولید مسیر غلطی است. مسیر اصلی این است تولید را از داخل حمایت کنیم، جلوی قاچاق و واردات بی‌رویه و بی‌منطق را بگیریم.

فروزنده با بیان اینکه بیش از نیمی از واردات کشور را می‌توان متوقف کرد، گفت: علاوه بر اینکه به جای واردات باید از تولید داخل در زمینه‌های مختلف حمایت کنیم، باید ظرفیت بالایی که برای صادرات داریم را تقویت کنیم و یاری برسانیم. امیدواریم در فرصت باقیمانده از این دولت مانعی در مسیر تولید داخلی و مبارزه با قاچاق ایجاد نشود تا دولت بعدی بتواند شرایط را تا حدی اصلاح کند.

وی افزود: انتخابات نزدیک است و مردم باید توجه کنند فردی با تفکر لیبرالی روی کار نیاید. بحث یک شخص نیست، تفکر لیبرال به توانمندی داخلی ایمان ندارد و معتقد است باید در نظام بین‌الملل تعریف شویم تا بتوانیم مشکلات را حل کنیم. این تفکر غلطی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: به عربستان، ترکیه و دیگر کشورهایی که با آمریکا در ارتباط هستند نگاه کنید و ببینید چیزی جز بازخواست از جانب آمریکا نصیبشان نمی‌شود. این مسیر و تفکر لیبرال نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند بلکه آن‌ها را چند برابر می‌کند.

فروزنده گفت: مردم باید چهره‌ای را به عنوان رئیس جمهور آینده انتخاب کنند که با تمام وجود برای پشتیبانی از تولید و رفع موانع آن تلاش کند، کسی که به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مردمی، شرکت‌های دانش‌بنیان و سیاست‌های صادراتی توجه داشته باشد تا وضعیت بهبود پیدا کند.