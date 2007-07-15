تعیین خط فقر مشکلی را حل نمی کند؛ خودتان را مشغول این موارد نکنید

به گزاش خبرنگار مهر ، عبدالرضا مصری در مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای بهزیستی که به مناسبت هفته بهزیستی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد ، افزود: براساس تفاهم میان وزارت رفاه و تعاون ، یک میلیون نفر راننده بیمه خواهند شد و همچنین اقدامات لازم برای بیمه خادمین مساجد نیز آغاز شده است .

وی در خصوص تدوین لایحه تامین اجتماعی صنعت گران صنایع دستی گفت: این لایحه تقدیم دولت شده است و انشاء الله در کمیسیونهای دولت نیز مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم آنها را عملیاتی کنیم .

وی تاکید کرد : براساس سند چشم انداز 20 ساله باید جامعه تحت پوشش تامین اجتماعی و چترتامین اجتماعی افزایش داده شود و در آینده ازتعداد افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی کاسته شود .

وزیر رفاه گفت : برنامه وزارت رفاه این است که گروههای مختلف اجتماعی را شناسایی و این افراد را به نوبت تحت پوشش چتر حمایتی قرار دهیم .

مصری افزود: در حال حاضر بیش از 60 میلیون نفر از جمعیت کشور از انواع خدمات وزارت رفاه برخوردارمی شوند ، 23 میلیون نفر روستایی تحت پوشش سازمان خدمات درمانی ، کارکنان دولت و 27 میلیون نفر جمعیت کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی ، 9 میلیون نفر نیز که از بن کالای کمیته امداد و بهزیستی استفاده می کنند، از خدمات وزارت رفاه بهره مند می شوند.

وی گفت: درمجموع می توان گفت اکثر قریب به اتفاق افراد جامعه از خدمات مجموعه های مختلف وزارت رفاه برخوردارهستند.

وزیر رفاه در خصوص خط فقر و بقا افزود: خبرنگاران باید امانت کلام را حفظ کنند ، بنده در یکی از مصاحبه ها اعتراضی کردم به اینکه طی 3 سال گذشته چنانچه 8 هزار تومان مستمری به نیازمندان پرداخت می شد ولو اینکه خط فقر را نیز تعین کرده بودند اما این مبلغ مستمری خط فقرنبود و به نظر من خط بقا هم نبود.

وی ادامه داد : آنوقت از این مطلب بنده جایگزینی خط فقر با بقا مطرح شد و این امر امانت کلام را حفظ نکردن است.

مصری گفت: بنده هنوز هم معتقدم درسالهای 81 تا 84 سیاست انقباضی که در مورد محرومین انجام شد و مستمری هر یک نفر روزی 120 تومان نگه داشته شد ، این خط فقر نبود و لو اینکه شما در طول سال دهها بار خط فقر را هم اعلام می کردید به چه دردی می خورد.

وی تصریح کرد : وقتی خط فقر را 180 هزار تومان اعلام می‌شد و مستمری در طول 4 سال یک ریال افزایش نمی یافت، مشخص است که در این مورد خط فقر مورد توجه قرار نگرفته و آن چیزی که مد نظر بوده و درگذشته نیز عمل می شده خط بقا بوده است، بنابراین این نیست که ما بخواهیم در حال حاضر خط بقا را جایگزین آن کنیم.

وی اظهار داشت : براساس قانون برنامه چهارم توسعه 40 درصد حداقل حقوق باید برای نیازمندان درنظر گرفته شود و هم اکنون مستمری پرداختی به مددجویان 50 هزار تومان است درحالی که قانونا 72 هزار تومان باید باشد.

وزیر رفاه گفت: با توجه به سرانه 40 هزار تومان کالایی که سال گذشته به نیازمندان پرداخت شد و همچنین هزینه های بهداشتی و درمانی آنها، باید بگوئیم که براساس قانون برنامه عمل کرده ایم.

مصری افزود: آنچه ما معتقدیم اینست که حفظ کرامت انسانهاست و هر چه بیشتر باید پوشش تامین اجتماعی درکشورافزایش پیدا کند بطوریکه طی این مدت حدود 6 میلیون نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرارمی گیرد و همچنین دولت دو سوم هزینه تامین اجتماعی روستائیان را نیز تامین می کند.

وی در خصوص تعیین خط فقرنیز اظهار داشت : تعین خط فقرمشکلی را حل نمی کند ما بدنبال کارهایی هستیم که مشکلات مردم را رفع کند و هیچ جا در قانون چیزی ننوشته که خط فقر مشکلی را حل می کند.

وی خاطر نشان کرد : سال گذشته خط فقر 183 هزار تومان اعلام شده بود و چنانچه امسال 5 درصد به این مبلغ اضافه شود و خط فقرامسال محاسبه خواهد شد .

وزیر رفاه گفت: خط فقر چه مشکلی را حل می کند در کجای قانون گفته شده که اگر این خط مشخص شد حقوق و دستمزد براساس آن تعیین خواهد شد و امسال نیز شورای عالی 183 هزار تومان را حداقل دستمزد قرار داده است .

وی تاکید کرد : تعیین خط فقر و عددهایی که عنوان می شود اثری روی زندگی مردم ندارد ، خودتان را زیاد مشغول این موارد نکنید.

وی درخصوص تغییر اساسنامه بهزیستی نیز گفت: اساسنامه سازمان بهزیستی هنوز هیچ تغییری نکرده است .