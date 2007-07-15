اساسنامه پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عباس همتی کاخکی صبح امروز در جمع خبرنگاران با بیان اهداف تاسیس این پژوهشکده در شرق کشور اظهار داشت: توسعه و گسترش پژوهش در زمینه علوم و صنایع غذایی، زمینه سازی مناسب برای ارتقای فعالیت های پژوهشی مرتبط و همچنین ارتقای کمی و کیفی تولید و فرآوری محصولات غذایی به منظور ایجاد امنیت غذایی با توجه به قابلیت های منطقه از مهم ترین اهداف تاسیس این پژوهشکده است.

همتی ادامه داد: در این اساسنامه بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی در زمینه علوم و صنایع غذایی و برنامه ریزی برای اجرای طرح های پژوهشی مرتبط با این نیازها، اجرای طرح های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای به منظور تحقق اهداف پژوهشکده، فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیت های پژوهشی مرتبط از جمله وظایف اجرائی این پژوهشکده تعیین شده است.

وی با اشاره به ضرورت گسترش همکاری پژوهشی با دانشگاه ها و موسسات پژوهشی داخل و خارج کشور بیان داشت: به منظور ارتقای کیفیت فعالیت های پژوهشی در زمینه به کارگیری فناوری های جدید تولید مواد غذایی و بهره برداری از روش های جدید فرآوری و تولید با رعایت قوانین و مقررات همکاری با موسسات پژوهشی داخلی و خارجی جز مهم ترین اهداف عملکردی این پژوهشکده معرفی می شود.

عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی مستقر در پارک علم و فناوری خراسان در پایان یادآور شد: برگزاری همایش های علمی و ارائه دستاوردهای پژوهشی، انتشار مجله و کتاب های علمی، جزوه آموزشی، تولید نرم افزار متناسب با اهداف پژوهشکده طبق ضوابط و مقررات مربوط از دیگر وظایف و اختیارات این پژوهشکده است که بر طبق اساسنامه ابلاغ شده تعیین شده اند.

