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۱۴ فروردین ۱۴۰۰، ۱۵:۲۱

در ۲۴ ساعت گذشته؛

وضعیت ۲۷ بیمار کرونایی در قم وخیم است/ پذیرش ۶۱نفر مشکوک به کرونا

وضعیت ۲۷ بیمار کرونایی در قم وخیم است/ پذیرش ۶۱نفر مشکوک به کرونا

قم- رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: ۱۹۸ نفر مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های قم بستری هستند که حال ۲۷ نفر از آن‌ها وخیم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم محمدرضا قدیر با اشاره به پذیرش ۶۱ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا گفت: ۵۵ نفر از این افراد در بخش‌های درمانی بیمارستان‌های قم بستری شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اینکه ۳۷ نفر از کسانی که در روزهای گذشته بستری بودند مرخص شده‌اند، افزود: در حال حاضر ۱۹۸ نفر مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های قم بستری هستند که حال ۲۷ نفر از آن‌ها وخیم است.

وی ادامه داد: خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته، هیچکدام از بیماران کرونایی جان خود را از دست نداده‌اند.

قدیر تعداد تست‌های گرفته شده کرونا را ۷۲۸ مورد عنوان کرد و گفت: نتیجه ۱۶۷ تست در استان، مثبت بوده است.

کد مطلب 5180177

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