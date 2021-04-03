واکسیناسیون پاکبانان قشم علیه کرونا آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رنجبری با بیان اینکه ۴۱۸ نفر از پاکبانان و ۲۵۰ تن از سبزپوشان فضای سبز علیه ویروس کرونا واکسینه می‌شوند، افزود: امروز شننبه ۲۰ تن از پاکبانان واکسینه شدند و این اقدام با همکاری ستاد مقابله با شیوع ویروس کرونا و شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم، ادامه خواهد یافت.

وی تصریح کرد: با توجه به حساس بودن نوع شغل پاکبانان، این افراد پس از کادر درمانی در بیشتر شهرهای کشور در اولویت دریافت واکسیناسیون هستند.

به گفته رنجبر در گام نخست این واکسیناسیون، پاکبانان دارای بیماری زمینه‌ای و مسن در اولویت قرار گرفتند.