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۱۴ فروردین ۱۴۰۰، ۱۵:۰۰

مدیرعامل شرکت تعاونی کارکنان منطقه آزاد قشم:

واکسیناسیون پاکبانان قشم علیه کرونا آغاز شد

واکسیناسیون پاکبانان قشم علیه کرونا آغاز شد

قشم - مدیرعامل شرکت تعاونی کارکنان منطقه آزاد قشم از آغاز واکسیناسیون پاکبانان واحد خدمات شهری این شرکت علیه ویروس کرونا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رنجبری با بیان اینکه ۴۱۸ نفر از پاکبانان و ۲۵۰ تن از سبزپوشان فضای سبز علیه ویروس کرونا واکسینه می‌شوند، افزود: امروز شننبه ۲۰ تن از پاکبانان واکسینه شدند و این اقدام با همکاری ستاد مقابله با شیوع ویروس کرونا و شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم، ادامه خواهد یافت.

وی تصریح کرد: با توجه به حساس بودن نوع شغل پاکبانان، این افراد پس از کادر درمانی در بیشتر شهرهای کشور در اولویت دریافت واکسیناسیون هستند.

به گفته رنجبر در گام نخست این واکسیناسیون، پاکبانان دارای بیماری زمینه‌ای و مسن در اولویت قرار گرفتند.

کد مطلب 5180214

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