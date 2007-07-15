انجمن موسیقی کرمان افتتاح شد

کیوان ساکت نوازنده تار با اعلام این خبر درگفتگو با خبرنگار مهر گفت : در راستای اهداف بلند مدتی که برای راه اندازی ارکستر موسیقی مناطق مختلف دارم پس از راه اندازی ارکستراصفهان و گرگان ، با افتتاح انجمن موسیقی کرمان ارکستر موسیقی این استان هم شکل می گیرد و پس از آن در نظر داریم ارکستر موسیقی مشهد را تشکیل دهیم .

رهبر ارکستر اصفهان و گرگان در ادامه به مراحل پیشرفت این دو ارکستر اشاره کرد و گفت : متولی ارکستر اصفهان خانواده حسن کسایی به سرپرستی مهرداد یزدانی است که تمرین های این ارکستر چندی پیش آغاز شده و قرار است در نیمه دوم مهرماه نخستین اجرای ارکستر اصفهان آغاز شود از سوی دیگر ارکستر گرگان به سرپرستی مسعود رستمی زیر نظر حوزه هنری این استان به تمرین های خود به شکل دوره ای ادامه می دهد.

وی درباره شیوه اجرای ارکستر استان ها گفت : یکی از مسائلی که در اجرای ارکستر استان ها در نظر داریم استفاده از لباس های محلی استان مورد نظر به عنوان نماد بومی و فرهنگی آن منطقه است که گمان می کنم به کارگیری چنین شیوه ای در شناخت هر چه بیشترخرده فرهنگ های استان های کشور کمک می کند ؛ ضمن اینکه به کارگیری چنین ایده ای می تواند به اهداف اولیه ما از شکل گیری چنین ارکسترهای استانی که همان تشکیل موسیقی ارکستر ملی فرهنگ های ایرانی است کمک کند.