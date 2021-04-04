بزرگترین مانع رونق تولید در گیلان تامین مواد اولیه برای صنایع است

روحالله منعم در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تحقق جهش تولید در استان گیلان در حد مطلوبی صورت گرفته است، گفت: البته برای رسیدن به نقطه مطلوب و تحقق کامل اهداف پیش بینی شده برای جهش تولید باید همه دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل در راستای اجرای دقیق مصوبات کمیتههای مربوط به جهش تولید که مهمترین آن کمیتههای کارشناسی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گام بردارند.
استاد علوم سیاسی یکی از دلایل عدم تحقق کامل شعار جهش تولید در استان را عدم ابلاغ به موقع تفاهم نامه همکاری در زمینه اعطای تسهیلات یارانه دار به بنگاههای تولیدی از سوی مدیران مرتبط کشوری به استانها دانست و افزود: در نتیجه این امر، فرصت مناسب برای بهرهمندی از مزایای این نوع تسهیلات در سال گذشته از دست رفت.
وی با اشاره به راهکارهای تحقق شعار امسال یعنی تولید، پشتیبانیها و مانع زداییها، تصریح کرد: تعدیل نرخ سود تسهیلات تکلیفی قابل پرداخت به بنگاههای تولیدی با اولویت پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش میتواند در این زمینه مؤثر باشد.
منعم با لزوم فراهم سازی زمینه فعالیت مجدد بنگاههای اقتصادی راکد و نیمه راکد استان گیلان تأکید و ادامه داد: واگذاری واحدهای تملیکی بانکها در راستای سیاستهای عدم بنگاهداری بانکها ترجیحاً با شرایط اجاره به شرط تملیک به صاحبان قبلی آنها نیز باید در دستور کار مسئولین قرار گیرد.
این کارشناس با بیان اینکه تسریع و تسهیل در اتصال راه آهن سراسری به بندر کاسپین و بندر آستارا به منظور تسهیل مراودات تجاری با کشورهای حوزه اوراسیا نقش به سزایی در رونق تولید استان دارد، عنوان کرد: پیگیری اجرایی کردن تفاهم نامه همکاری اتحادیه اوراسیا یکی از رویکردهای مهم در این زمینه محسوب میشود.
وی ادامه داد: بزرگترین مانع در حوزه تولید استان گیلان، تأمین مواد اولیه برای صنایع مختلف اعم از فلزی و غیرفلزی و همچنین سرمایه در گردش مورد نیاز برای خرید ملزومات و تأمین نیاز جاری واحدهای تولیدی است.
منعم تاکید کرد: برنامه ریزی مؤثر از مراحل تأمین مواد اولیه، پروسه تولید و تمهیدات لازم برای تسهیل در فروش محصولات تولیدی و ارتباط مداوم و برنامه ریزی شده با مدیران بنگاههای اقتصادی و رصد کردن دورهای مشکلات و موانع از سوی دستگاههای اجرایی ذیربط میتواند موجب پشتیبانی مؤثر از تولیدکننده گردد.
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