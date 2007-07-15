انتظارات رئیس قوه قضائیه در حفظ حقوق شهروندی باید محقق شود

حجت‌ الاسلام محمد تقی محصل همدانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تضییع حقوق شهروندی همواره یکی از مشکلات و ایراداتی بوده که طی سالها از سوی کشورهای خارجی علیه ایران وارده شده که باید گفت این موارد کاملا نادرست بوده است .

وی تصریح کرد: بررسی وضعیت حفظ حقوق شهروندی در دستگاه قضائی نشان می دهد روال رعایت حقوق مردم نسبت به گذشته بسیار متفاوت شده و می توان ادعا کرد که اقدامات موثری در این راستا در حال انجام است .

رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی از وضعیت محاکم قضائی پس از تصویب قانون حفظ و رعایت حقوق شهروندی نشان می دهد از زمان ابلاغ قانون مذکور توجه بیشتری به شان و کرامت انسانها داده شده است اما با این وجود از دستگاه قضائی انتظار بیشتری داریم .

محصل همدانی اظهار داشت : دستور رئیس قوه قضائیه در تشکیل هیات نظارت ناشی از توجه وی به حفظ حقوق مردم است و باید گفت همواره آیت الله هاشمی شاهرودی بر حفظ حقوق شهروندی حساسیت بسیاری دارند.

رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت : تا کنون قانون بر اساس انتظارات نمایندگان اجرا شده و انتظار داریم این روال با جدیت بیشتر ادامه داشته باشد.