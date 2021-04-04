خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: استان ایلام در غرب ایران با داشتن کوه‌های متعدد یکی از مناطق مهم کشور در بحث وجود گونه‌های مختلف گیاهی محسوب می‌شود.

ایلام در یک منطقه کاملاً کوهستانی قرار دارد و وجود دو رشته کوه بزرگ کبیرکوه و دینارکوه باعث به وجود آمدن گونه‌های درختی متنوع، گونه‌های گیاهی، فرآورده‌های کوهی متعددی شده که ارزش غذایی بالایی نیز دارند.

طبق آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان منابع طبیعی استان ایلام بیش از یک هزار گونه گیاهی در ایلام شناسایی شده که خاصیت درمانی، خوراکی و صنعتی ۳۰ درصد از آنها به صورت علمی و تجربی به اثبات رسیده است.

تره کوهی، کنگر، زرشک، بابونه، گل گاوزبان، ریواس و پیاز کوهی از جمله گیاهان خوراکی است که این روزها علاوه بر مصرف خوراکی به منبع درآمدی برای برخی از مردم تبدیل شده است.

استان ایلام دارای یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار عرصه طبیعی است و رویشگاه‌های گیاهان دارویی یا خوراکی در نقاط مختلف استان پراکنش دارد و هر ساله با آمدن فصل بهار برداشت گیاهان خوراکی از دل طبیعت زیبای استان ایلام آغاز می‌شود.

علاقه مردم استان به مصرف گیاهان کوهی

یکی از شهروندان ایلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گیاهان کوهی که دارای خواص دارویی و خوراکی هستند، از گذشته تاکنون در سفره‌های مردم استان نقشی پررنگ داشته است.

علی مرادی با اشاره به اینکه بیشتر مردم استان در این فصل نسبت به استفاده از گیاهان کوهی اقدام می‌کنند، افزود: کنگر، تره کوهی و پیازکوهی بیشترین طرفدار را در بین مردم استان دارند.

وی عنوان کرد: مردم استان از گیاهان خوراکی، غذاهای بومی و محلی متعددی درست می‌کنند که بسیار خوشمزه هستند.

مرادی بیان کرد: از نظر مردم استان این غذاهای محلی با استفاده از گیاهان کوهی، ارزش غذایی بیشتری نسبت به غذاهای امروزی دارد و برای همین در بازار استان نیز از فروش خوبی برخوردار هستند.

وی گفت: به طور مثال در بازار ایلام قیمت هر کیلوگرم تره کوهی بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان، کنگر با قیمت هر کیلوگرم ۲۰ هزار تومان و پیاز کوهی با قیمت هر کیلوگرم ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه در بازار ایلام این محصولات در فصل بهار دارای مشتری‌های بسیار زیادی است، افزود: در بیشتر مناطق کوهستانی استان این گونه‌های گیاهانی یافت می‌شود.

برداشت‌های بی رویه تهدیدی برای انقراض گونه‌های گیاهی استان ایلام

مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عرصه‌های طبیعی استان ایلام استعداد و ظرفیت‌های فراوانی به لحاظ گیاهان دارویی دارد و به نوعی مهد تولید گیاهان دارویی و خوراکی به شمار می‌رود اما برداشت‌های غیراصولی این عرصه را تهدید می‌کند.

رضا احمدی بیان کرد: بهره‌برداری غیرمجاز از گیاهان دارویی و خوراکی جرم محسوب می‌شود و منابع طبیعی با این اقدام برخورد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر به علت برداشت بی رویه تعدادی از گونه‌های گیاهی استان در معرض خطر انقراض قرار دارند، افزود: گیاهانی که در فصل بهار با عنوان سبزی کوهی یا سبزی صحرایی، در بعضی فروشگاه‌ها یا نقاط دیگر به فروش می‌رسند، غالباً توسط افراد سودجویی که هیچ توجهی به ضرورت حفظ پوشش گیاهی زمین ندارند، به صورت انبوه و بی‌ملاحظه برداشت می‌شوند.

احمدی عنوان کرد: توجه داشته باشیم که گیاهان خودرو، نقش مهمی در حفظ خاک، جلوگیری از فرسایش، جلوگیری از تولید ریزگردها، جلوگیری از سیل، همچنین در جذب آب، و حفظ زیبایی طبیعی کوه و دشت دارند.

وی بیان کرد: با افزایش جمعیت و آسیب دیدگی محیط زیست، طبیعت استان توان این‌گونه برداشت‌ها را ندارد، مردم هنگام گردش در طبیعت از چیدن سبزی و گل و همچنین از خرید این گونه سبزی‌ها که مشوق سودجویان غیرمجاز است، خودداری کنند.

وی تصریح کرد: بر اساس مواد قانون قاچاق اموال موضوع عایدات دولت، برداشت و حمل هرگونه گیاه دارویی و چوب درختان جنگلی بدون اخذ مجوز از منابع طبیعی قاچاق کالا محسوب می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام افزود: همچنین طبق این قانون علاوه بر ضبط مال، مجرم به پرداخت جزای نقدی و حبس محکوم می‌شود.

متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل برداشت بی رویه گیاهان دارویی و کوهی در استان به خصوص اینکه بعضی از افراد این گیاهان را با ریشه، پیاز و بذر برداشت می‌کنند، برای سال‌های آینده تجدید نسلی وجود نخواهد داشت و هر ساله از میزان رویشگاه آن کم می‌شود.

اگر برداشت‌های بی رویه و غیراصولی ادامه داشته باشد، رویشگاه‌های طبیعی این گونه از بین خواهند رفت و چون این گونه گیاهان با کشت و تکثیر در محیط غیر طبیعی و یا کشت مزرعه‌ای هم به راحتی رشد و تکثیر نمی‌کنند، بنا بر این در آینده‌ای نه چندان دور با خطر انقراض قطعی روبرو هستند.