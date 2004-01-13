جنش اصلاحات به بن بست نزديك است

به گزارش خبرگزاري مهر اين روزنامه در ادامه نوشت : مبارزه بر سر قدرت ميان دو گروه اصلاح طلب و محافظه كار در ايران ابعادى وسيع يافته است كه رد صلاحيت تعداد زيادي از اصلاح طلبان داوطلب نمايندگى در مجلس هفتم به آن دامن زد .

" نويه ازنابروكر سايتونگ " همچنين با اشاره به اينكه در انتخابات دور گذشته پارلمان ايران گروه اصلاح طلب به پيروزي رسيد و اكثريت را در پارلمان تشكيل دادند ، افزود : ايران در سالهاي اخير در راستاي سياست خارجى خود بخصوص با پذيرش پروتكل الحاقي آژانس بين المللي موفق تر از گذشته عمل كرد ولى در سياست داخلى همچنان با مشكلات عديده اي روبروست.

