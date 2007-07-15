به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگسرای کودک مراسم "شادی شاپرک ها" و "مهمانی کتاب" را برگزار و "خانه فرهنگ سیار" را با محوریت فرهنگی اجتماعی راه اندازی می کند. خانه فرهنگ حورا نیز کلاس و کارگاه آموزشی "آموزشیاران محلی"، "کارگاه رشد" و "مهارت های زندگی" را ویژه عموم برگزار می کند.

فرهنگسرای طبیعت در منطقه 4 اکوتوریسم، کویر، جنگل، دریا و کوه را با محور گردشگری ویژه عموم شهروندان برگزار و کتاب "گل یا پوچ" را منتشر و سایت این فرهنگسرا را راه اندازی می کند."بررسی نقش جلوه های طبیعی در کاهش ناهنجاری های اجتماعی" عنوان کارگاهی است که در فرهنگسرای طبیعت برپا می شود.

خانه فرهنگ صدف هم "کانون تفکر" را ویژه نهادهای اجتماعی برپا می کند. "نقاط نشاط" و "عکس خانواده" دو موضوع مسابقه ای است که در خانه فرهنگ صدف اجرا می شود. همچنین کارگاههای آموزشی آشنایی با مشاهیر ایران و جهان، گفتگو و مشاوره در این خانه فرهنگ ویژه کلیه مقاطع سنی برگزار می شود.

خانه فرهنگ حکیمیه هم کارگاههای هنرهای تجسمی و کارگاههای آموزشی را برپا می کند. "محله رنگی نقاشی دیواری" عنوان دیگر برنامه ای است که در این خانه فرهنگ اجرا می شود. کتابخانه امید نیز مسابقات "پیک کتاب" و "سروش" را ویژه تمامی گروههای سنی برگزار می کند.