تشکیل پرونده پزشکی برای دانشجویان جدید الورود / ابلاغ طرح مبارزه با مواد مخدر به روسای دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن مسلمی نایینی امروز در نشستی مطبوعاتی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه دانشجو باید یک احساس خوب روانی داشته باشد، افزود: روی مسائل روانی از قبیل خودکشی مطالعه می شود. جلوگیری از خودکشی به تعامل بین استاد و دانشجو بر می گردد و تعاملات بین استاد و دانشجو نباید صرف انتقال یک سری اطلاعات علمی باشد بلکه تعاملات باید روحی و معنوی باشد. یک استاد دانشگاه در خارج از کشور بیش از آنکه تعامل علمی با دانشجو داشته باشد تعاملات روحی و روانی دارد.

وی با تاکید بر ضرورت ارتباط میان دانشجویان و خانواده ها گفت: خانواده هایی هستند که از پنج نیم سال مشروطی فرزند خود خبر ندارد و بعد از چند سال یک مرتبه متوجه می شوند. از دانشگاهها خواسته شده است تا مشروطی آموزشی دانشجویانی که واجد شرایط مشروطی می شوند را به خانواده ها اطلاع دهند.

مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم تلاش را در راستای بهبود تسهیلات و امکانات دانشجو دانست و تاکید کرد: دانشجو ستون چشم انداز 20 ساله است. اگر دانشجوی سالم و عالمی داشته باشیم قطعا به آن اهداف خواهیم رسید.

مسلمی نایینی ضعف خدمات دانشجویی را در ارائه آنها به شیوه سنتی دانست و گفت: ارائه خدمات دانشجویی در دنیا علمی شده است و سعی می شود اطلاعاتی در جهت علمی کردن ارائه خدمات دانشجویی جمع آوری شود که در این راستا کنفرانسی در خصوص علمی شدن ارائه خدمات دانشجویی برگزار خواهد شد.