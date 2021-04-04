ذخایر مس از ۸ میلیارد تن عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر سعدمحمدی امروز در نشستی خبری اظهار داشت: در سال گذشته ۱۰۱ هزار متر حفاری عمقی انجام شد که نتیجه این اکتشافات یک میلیارد تن ذخیره جدید با عیار نیم درصد بود. به این ترتیب ذخیره مس در سال گذشته از ۸ میلیارد تن عبور کرد و بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان به ارزش برجای ذخیره اکتشاف شده اضافه شد.

وی افزود: در حال حاضر ما از لحاظ ذخایر مس در دنیا رتبه هفتم را داریم که طبق برنامه ریزی ها باید به رتبه ششم برسیم.

وی با بیان اینکه ظرفیت فعلی کارخانه‌های کنسانتره یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن است، افزود: قرار است ظرف ۴ سال آینده ظرفیت تولید را به دو میلیون و ۳۰۰ هزار تن برسانیم. همچنین مقرر شده ظرفیت تولید کاتد را نیز به ۶۰۰ هزار تن افزایش دهیم. طبق برنامه‌ریزی‌ها ارزش درآمد شرکت نیز باید به ۴.۵ میلیارد دلار برسد.

سعدمحمدی گفت: در سال جاری سه کارخانه جدید افتتاح خواهیم کرد که از این طریق ۴۰۰ هزار تن به تولید کنسانتره اضافه می‌شود یعنی ۸۰۰ میلیون دلار به درآمد افزوده خواهد شد. همچنین در قالب ۲۹ پروژه ۲.۴ میلیارد یورو به اضافه ۳۰ هزار میلیارد تومان طرح تعریف کرده‌ایم. این اتفاقات باعث می‌شود جزو ۱۰ شرکت برتر دنیا در تولید مس باشیم.