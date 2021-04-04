آزادی ۳ محکوم امنیتی اغتشاشات دی ۹۶

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه سالروز ولادت حضرت ولی‌عصر (عج) و ۱۲ فروردین سالروز جمهوری اسلامی ایران، رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات یک هزار و ۸۴۹ تن از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضائی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.

رئیس قوه قضائیه به مناسبت فرارسیدن این ایام فرخنده (ولادت حضرت ولی‌عصر (عج) و سالروز جمهوری اسلامی ایران) در نامه‌ای به رهبر انقلاب پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که از سوی کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضائیه واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد و این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی مورد موافقت رهبر انقلاب قرار گرفت.

یکی از ویژگی‌های عفوهای اخیر این است که برخی زندانیان مثل محکومین امنیتی که در دوره‌های قبل شامل عفو قرار نمی‌گرفتند در دوره تحول برای اولین بار از این امتیاز بهره‌مند شده و اسامی آن‌ها نیز در لیست زندانیان عفو شده قرار گرفته است.

نکته قابل توجه این است که ۱۰۰ نفر از محکومین امنیتی نیز در لیست عفو قرار دارند که تعدادی از محکومین حوادث دی ماه سال ۹۸ را نیز شامل می‌شود. زانیار فتاحی فرزند حیدر، دانیال بندگی منفرد فرزند حمیدرضا و سید احمد حسینی فرزند نصرالله که در اغتشاشات دی ۹۶ در تهران دستگیر شده بودند، آزاد شدند.