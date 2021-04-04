حجت الاسلام علوی درگذشت مادر شهیدان روزیطلب را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات در پیامی درگذشت مادر شهیدان روزی طلب را تسلیت گفت. متن پیام بدین شرح است:

ا لذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت غم انگیز مرحومه مغفوره، حاجیه خانم اقدس کشاورز ارشدی والده‌ی مکرمه‌ی شهیدان والامقام، محمد حسن، محمد محسن و محمد جواد روزی‌طلب که نام رفیعشان تا همیشه‌ی تاریخ در قلوب این ملّت قدر شناس خواهد درخشید، موجب تألم و تأثری وافر گردید.

اینجانب به مقام شامخ یکایک مادران شهدا که اینچنین زینب وار، پاره‌های تن خویش را به منظور مقابله با جنود کفر، جهل و الحاد راهی میدان‌های نبرد حق علیه باطل نموده و صبورانه فراقشان را متحمل گشته‌اند، ادای احترام می‌کنم و به روان پاک مادر شهیدان روزی‌طلب درود می‌فرستم.

از درگاه رب الشهدا برای آن بانوی قهرمان که اینک در جنت برین مأوا گرفته و در پرتو لطف و کرم الهی به وصال شهیدان خویش نائل گردیده است، غفران واسعه و برای کلیه‌ی بازماندگان معزا، اهالی خطه‌ی شهید پرور استان فارس بویژه مردم ولایتمدار، انقلابی و هنر پرور شیراز، شکیبایی و سلامتی مسئلت می‌نمایم.

سید محمود علوی

وزیر اطلاعات