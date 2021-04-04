به گزارش خبرنگار مهر، مجید شیرانی بعد از ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۶۴۸ بیمار با علائم بالینی مشکوک به بیماری کرونا به مراکز بهداشتی و درمانی سرپایی استان مراجعه داشته اند که از این تعداد ۸۴ بیمار با علائم مشکوک به این بیماری در مراکز درمانی بستری شده اند.

وی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته علاوه بر موارد سرپایی، تست ۲۴ مراجعه کننده بیمارستانی با علائم بالینی مشکوک به بیماری کووید ۱۹ که در مراکز درمانی بستری شده بودند مثبت قطعی اعلام شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: هم اکنون ۲۶۳ بیمار مثبت قطعی و مشکوک به بیماری کرونا در مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند که از این تعداد ۱۹۹ نفر مثبت قطعی و مابقی در انتظار پاسخ نتایج آزمایشات برای رد یا تأیید بیماریشان هستند.

وی گفت: متأسفانه طی ۲۴ ساعت گذشته یک مورد جدید فوتی ناشی از ابتلاء به بیماری نوپدید کووید ۱۹ در استان گزارش شده است و مجموع فوتی‌های ناشی از ابتلاء به این بیماری در چهارمحال و بختیاری ۸۱۱ نفر است.

وی بیان کرد: هم اکنون ۲۷ بیمار با شرایط بحرانی و حال عمومی نسبتاً بد در بخش‌های مراقبت ویژه مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بیان کرد: از ابتدای شیوع بیماری کرونا تاکنون ۸۴ هزار و ۳۹۸ نمونه گیری انجام و ابتلای ۲۸ هزار و ۵۰۵ نفر به کرونا قطعی شده است.

وی تاکید کرد: هم اکنون شهرستان بروجن در وضعیت قرمز و شهرستان‌های شهرکرد، فارسان، کیار و سامان، لردگان و بن در وضعیت نارنجی و شهرستان‌های کوهرنگ، اردل، خانمیرزا در وضعیت زرد هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: روزانه ۱۰ تا ۲۰ درصد به آمار بیماران بستری مبتلا به کرونا در چهارمحال و بختیاری اضافه می‌شود.

وی تصریح کرد: به زودی ظرفیت تخت‌های بیمارستانی که برای بیماران کرونایی در نظر گرفته شده است تکمیل و مجبور می‌شویم از ظرفیت سایر بخش‌هایی که برای بیماران غیر کرونایی است به این منظور استفاده کنیم.

وی گفت: به زودی با افزایش بیماران بد حال مواجه خواهیم شد، در روزهای اول خیز بیماری، معمولاً بیماران سرپایی افزایش می‌یابد و به دنبال آن موارد بدحال و فوتی‌های ناشی از کرونا زیاد می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: در حال حاضر چند مادر باردار در بخش‌های کرونای مراکز درمانی استان بستری و تحت مراقبت و درمان هستند که اکثر ابتلاها نتیجه بی مبالاتی و مهمانی‌ها بوده است.

وی گفت: پیش بینی می‌شود با موج بعدی شیوع بیماری در استان مواجه خواهیم شد که این موج نتیجه دید و بازدیدها است.

وی بیان کرد: بیشتر مبتلایان بستری و مراجعان سرپایی فعلی نتیجه تراکم‌های قبل از عید نوروز است و باید به این آمار در آینده نزدیک تعداد کسانی که در دید و بازدیدها گرفتار شده اند اضافه شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: بدتر از این موج و چرخشی بیماری در بین کسانی است که به مسافرت رفته و در بازگشت ویروس را به همراه خود آورده و به اطرافیان، خانواده و در محیط‌های کاری به دیگران منتقل می‌نمایند.