به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مظفری با اشاره به ارائه اولویتهای اجرایی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۰ گفت: مهمترین اقدامات ما در سال جدید، پیگیری اجرایی شدن اولویتهای ششگانه وزارت آموزش و پرورش در سطح استان خواهد بود.
وی با اشاره به سرفصلهای مهم برنامههای اجرایی در سال جدید افزود: اجرای شش اولویت مهم وزارت آموزش و پرورش یعنی اجرای برنامههای سند تحول بنیادین، ارتقای توانمندیهای نظام آموزشی در شرایط کرونایی، تثبیت مالکیت و صدور سند تک برگی برای املاک آموزش و پرورش، استقرار کامل سامانه یکپارچه نرم افزاری وزارت آموزش و پرورش و مستند سازی دستاوردها از جمله محورهای اولویت دار اجرایی آموزش و پرورش استان در سال جدید هستد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان تصریح کرد: ساماندهی نیروی انسانی، ارتقای کیفیت و بهبود صلاحیتهای تخصصی و حرفهای مدیران و معلمان، بهبود نظام سنجش و ارزشیابی نظام آموزشی و پیشرفت تحصیلی، تحول در برنامه درسی، تحول در دانش آموز و مدرسه، اجرا و ارزیابی بستههای تحولی زیر نظامها از جمله برنامههای اجرایی در زیرمجموعه سند تحول بنیادین میباشند.
مظفری در خصوص برنامههای اولویت دوم وزارت آموزش و پرورش گفت: تضمین دسترسی همگان به آموزش، کاستن از آثار و پیامدهای آموزش به روش غیر حضوری، افزایش شایستگیها در آموزش در بستر مجازی، تولید منابع آموزشی در زیست بوم جدید، تقویت پیوندهای شبکه ای میان همه سطوح آموزش و پرورش و تدوین مدل آموزش پس از کرونا و برگزاری شایسته سنجش و ارزشیابی یادگیری دانش آموزان از جمله محورهای مهم در حوزه ارتقاء توانمندیهای نظام آموزشی میباشند.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه پیگیری اجرایی شدن اولویتهای وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۰ اضافه کرد: در حوزه تثبیت مالکیت و صدور سند تک برگی برای املاک آموزش و پرورش بنا داریم تا با همکاری با سازمان ثبت اسناد و بنیاد مسکن بتوانیم برای تمامی املاک فاقد سند، سندهای لازم را صادر کنیم.
مظفری همچنین در مورد استقرار کامل سامانه یکپارچه نرم افزاری وزارت آموزش و پرورش گفت: با توجه به وجود سامانههای متعدد و غیر مرتبط در آموزش و پرورش، پروژهای تحت عنوان یکپارچه سازی سامانهها با اهداف شفاف سازی و تسهیل ارتباطات در حال آمادهسازی است که بنا داریم بسترهای لازم را در سطح استان برای راه اندازی این سامانه یکپارچه جهت استقرار دولت الکترونیک و تسهیل در ارائه خدمات و شفافسازی فراهم کنیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان مستند سازی یافتهها و دستاوردها را اولویت ششم برنامههای اجرایی وزارت در سال ۱۴۰۰ عنوان کرد و گفت: یکی از ماموریتهای ما در سال جدید جمعآوری مستندات و اجرایی نمودن برنامهها حول محور اولویتهای آموزشی در استان زنجان است تا با اجرایی شدن تمامی این شش اولویت گامهای اساسی در راستای تحقق اهداف آموزشی و پرورشی برداریم.
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