آذربایجان غربی در آستانه ورود به پیک چهارم کرونا

علی مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با روند افزایشی آمار مبتلایان تعداد شهرستانها که در وضعیت خطر به سر میبرند، روز به روز بیشتر شده و این نشاندهنده ورود استان به پیک چهارم کرونا است، افزود: فرمانداران شهرهای قرمز و نارنجی نسبت به اجرای محدودیتهای کرونایی حساس باشند.
وی ادامه داد: بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی در شبانه روز گذشته در استان، ۷۱۹ تن به ویروس کرونا مبتلا که ۱۱۰ تن از آنان در مراکز درمانی بستری شدند.
مصطفوی اضافه کرد: متأسفانه در شبانه روز گذشته نیز ۱۵ تن در شهرستانهای ارومیه، میاندوآب، چالدران، خوی و نقده بر اثر ابتلاء به ویروس کرونا جان باختند که با احتساب این فوتیهای جدید، شمار جان باختگان از ویروس کرونا ابتلای ۷۱۹ تن به کرونا در آذربایجان غربی در استان به ۳ هزار ۸۰۲ تن رسید.
وی یادآور شد: هم اکنون ۶۶۰ نفر بر اثر ابتلاء به بیماری حاد تنفسی در بیمارستانهای استان بستری هستند که ۱۶۷ تن از آنان در "آیسییو" بستری و از این تعداد نیز ۴۲ تن به علت آسیبهای ناشی از کرونا از دستگاه تنفس مصنوعی استفاده میکنند.
مصطفوی خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام وزارت بهداشت نیز از سیزدهم فروردین وضعیت شهرهای ارومیه، نقده و خوی قرمز، شهرهای اشنویه، سردشت، بوکان، چالدران، ماکو، پلدشت و پیرانشهر نارنجی، شهرهای تکاب، شاهین دژ، میاندوآب، مهاباد، سلماس، شوط و چایپاره زرد بوده، بر این اساس پرهیز از تجمعات و اجتناب از سفرهای غیرضروری به ویژه سفر به شهرهای نارنجی و قرمز ممنوع است.
مرکز بهداشت ارومیه نیز طی اطلاعیهای اعلام کرد: در راستای اجرای واکسیناسیون آتی کرونا برای گروههای هدف، شهروندان این شهرستان با مراجعه به مراکز بهداشت محل سکونت خود نسبت به تکمیل مشخصات خود در سامانه سیب اقدام کنند.
در این اطلاعیه از مردم خواسته شده جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۱۳۳ تماس حاصل کنند.
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