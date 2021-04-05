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۱۶ فروردین ۱۴۰۰، ۱۲:۳۵

ثبت نام ازکاندیداهای انتخابات شورای روستادر آذربایجان شرقی آغازشد

ثبت نام ازکاندیداهای انتخابات شورای روستادر آذربایجان شرقی آغازشد

تبریز- ثبت نام از کاندیداهای انتخابات شوراهای اسلامی روستاها در آذربایجان شرقی از صبح امروز دوشنبه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از صبح امروز دوشنبه همزمان با سراسر کشور ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستایی و عشایر در آذربایجان شرقی آغاز شد.

ثبت نام کاندیداها تا ساعت ۱۸ روز یکشنبه ۲۲ فروردین، به مدت یک هفته ادامه دارد. در این دوره از انتخابات به جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ثبت نام به چهار روش صورت می‌گیرد که سه روش آن غیر حضوری و یک روش حضوری است.

در روش حضوری داوطلبان باید به بخشداری‌ها مراجعه کنند و در روش غیر حضوری نیز از طریق اپلیکیشنی که در پورتال وزارت کشور قرار داده شده و یا مراجعه به دفاتر خدمات عمومی دولت، ثبت نام انجام می‌شود.

کد مطلب 5181773

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