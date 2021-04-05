بیانیه نظامیان بازنشسته ترکیه دارای محتوای کودتا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد که بیانیه صادره از سوی نظامیان بازنشسته کشورش دارای مضامین کودتا است.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، رئیس‌جمهور ترکیه پس از نشست کابینه دولت کشورش در سخنانی اعلام کرد: وظیفه ۱۴۰ نفر از دریاداران بازنشسته انتشار بیانیه‌ای درباره بحث سیاسی با محتوای کودتا نیست.

وی در این باره افزود: اقدامی که در نیمه شب گذشته انجام گرفت، مطمئنا در راستای اهداف شوم به انجام رسیده است. ماموران دولتی از حق اقدام به چنین کاری به صورت دسته جمعی برخوردار نیستند.

رجب طیب اردوغان در ادامه اضافه کرد: به این (بیانیه دریاداران بازنشسته) نمی‌توان آزادی بیان گفت. آزادی بیان شامل جملاتی که دولت منتخب را با کودتا تهدید می‌کند، نمی‌شود. تمامی حملات به دموکراسی ترکیه، پس از صدور چنین بیانیه‌هایی رخ داده است.

اردوغان در ادامه افزود: بیانیه منتشره را مورد بررسی قرار داده و در این زمینه قاطعانه تدابیر لازم را اتخاذ می کنیم. به همراه ملت‌مان، مجازات لازم را به کسانی که جرأت کردند ملت و دولت منتخب را تهدید کنند، خواهیم داد. در شرایط کنونی، تلاش و قصدی برای خروج از پیمان «مونترو» نداریم؛ اما اگر این نیاز در آینده پیش بیاید، از بازبینی هیچ قراردادی در راه پیشرفت کشورمان دریغ نمی‌کنیم.

لازم به ذکر است که بازداشت ها و بازجویی هایی به دنبال انتشار نامه سرگشاده ای از جانب نظامیان سابق نیروی دریایی ترکیه روی داده که محتوای آن نگرانی بابت سیاست احتمالی آنکارا مبنی بر کنار گذاشتن پیمان ۱۹۳۶ «مونترو» است که حفظ حاکمیت ترکیه بر دو تنگه ارتباطی میان دریای سیاه و مرمره را تضمین می کند.

دولت ترکیه از این نامه به خشم آمده و می گوید یادآور کودتاهای متعددی است که در تاریخ معاصر این کشور رخ داده و می تواند تهدیدی برای دولت غیرنظامی باشد.

در قلب این پروژه آبی، کانال ۵۰ کیلومتری استانبول است که به موازات کانال «بسفر» قرار دارد و احداث آن از حمایت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برخوردار است.

منتقدان می گویند این کانال در پیمان «مونترو» لحاظ نشده و می تواند مقدمه تقابل نیروهای دریایی قدرت های بزرگ را فراهم کند.

طبق پیمان «مونترو»، شناورهای غیرنظامی حق عبور از دو تنگه موجود در حد فاصل دریای سیاه و مرمره را دارند؛حال آنکه رزم ناوهای کشورهایی که به حوزه دریای سیاه تعلق ندارند مشمول محدودیت هایی هستند.