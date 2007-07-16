شورای برنامه ریزی قرآن و عترت دانشگاه آزاد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه شورای برنامه ریزی قرآن و عترت دانشگاه آزاد طرح قدس (طرح قرآن در سما) که از سوی کانون قرآن و عترت سازمان سما پیشنهاد شده بود مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهاد شد طرح یاد شده به صورت آزمایشی در سطح منطقه برگزار شده و گسترش یابد.

از جمله پیشنهادهای مطرح شده در این جلسه تلاش در جهت ارتقاء سطح علمی استادان و مربیان بود نیز مقرر شد مرکز پژوهش ها و فعالیت های قرآن و عترت با همکاری مناطق مختلف دانشگاهی کارگاه هایی را در جهت تربیت مربیان قرآن کریم برگزار کند.

در یکصد و سی و نهمین جلسه شورای برنامه ریزی قرآن و عترت علاوه بر مسائل یاد شده بر مواردی از قبیل مهارت ها و جذابیت های کلاس داری، یکسان سازی منابع، ساماندهی جوایز مسابقات، با نظارت و پشتیبانی و جهت دهی متمرکز مرکز پژوهش ها و فعالیتهای قرآن و عترت تاکید شد.