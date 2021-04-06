بستری روزانه ۱۷۰بیمار کرونایی در لرستان/روزهای سختی پیش رو داریم

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی شامگاه سه شنبه در حاشیه اولین جلسه ستاد استانی مقابله با بیماری کرونا لرستان، از وضعیت خطرناک استان به لحاظ شیوع موج جدید کرونا و افزایش تعداد مبتلایان به بیش از هزار نفر، بستریها به بیش از ۱۷۰ نفر و مرگ حدود ۷ نفر در روز خبر داد.
وی گفت: همه علائم نشان از وقوع روزهای سخت پیش رو دارد که اگر مراقبت نکنیم شرایط به مراتب نسبت به موجهای قبلی بدتر خواهد بود.
استاندار لرستان اظهار داشت: در جلسه امشب مصوباتی منطبق با مدیریت هوشمند کرونا اعلام شد که بر اساس آن فعالیت برخی اصناف و مشاغل تعطیل و برگزاری هرگونه مراسم منجر به تجمع اعم از سیاسی، مذهبی، فرهنگی، اداری، عزاداری یا عروسی ممنوع خواهد بود و در صورت تخلف با افرادی که بانی تجمع باشند برخورد قانونی میشود.
خادمی با اشاره به اهمیت استفاده از ماسک و حفظ فاصله گذاری اجتماعی، افزود: داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز از برگزاری هرگونه تجمع انتخاباتی اکیداً خودداری کنند و فرمانداران و بخشداران نیز در صورت مشاهده تخلف، قاطعانه برخورد قانونی کنند.
وی تاکید کرد: ادارات، بانکها، ناوگان حمل و نقل عمومی، مساجد، سینماها، مراکز گردشگری و تمامی اماکن نسبت به نظارت بر رعایت فاصله گذاری اجتماعی اهتمام ویژه داشته باشند و از ایجاد تجمع و ارائه خدمات به افرادی که پروتکلهای بهداشتی را رعایت نمیکنند جداً خودداری کنند.
استاندار لرستان عنوان کرد: فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی عضو ستاد با جدیت در اعمال دستورالعملهای ستاد اقدام کرده و در نظر داشته باشند معیار ارزیابی مدیران، عملکرد آنها در زمینه مقابله با کرونا خواهد بود و نتایج این ارزیابی اردیبهشت ماه اطلاع رسانی میشود.
خادمی با بیان اینکه دو هفته سخت را پیش رو خواهیم داشت، تصریح کرد: در زمینه سلامت مردم با کسی تعارف نداریم و لازم است مردم نیز در این شرایط به عنوان ناظر عمل کنند، بسیار مهم است در صورت مشاهده تخلف، با امر به معروف و نهی از منکر به متخلفان تذکر داده شود و نسبت به اطلاع رسانی تخلفات به دستگاههای ذیربط مانند دادستانی، نیروی انتظامی، علوم پزشکی و استانداری اقدام کنند تا برخورد قانونی صورت گیرد.
وی با اعلام ضرورت همکاری و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و مردم برای مهار موج جدید کرونا، یادآور شد: امیدواریم با رعایت بیش از پیش دستورالعملهای بهداشتی در هفتههای پیش رو بتوانیم از این موج به خوبی عبور کنیم، هرچند معیشت مردم دچار مشکل میشود اما سلامت از اهمیت بالاتری برخوردار است و مجبوریم به قیمت حفظ سلامت از برخی فعالیتها چشم پوشی کنیم.
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