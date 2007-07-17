نیروی انتظامی آمل به 120 قلیان سرا اخطاریه کتبی داد

سرهنگ مصیب رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این خصوص برای120 واحد قلیان سرا در این شهرستان اخطاریه کتبی صادر شد و 15 قلیان سرا جمع آوری شدند.

وی با بیان اینکه بر اساس دستورالعمل عرضه قلیان در واحدهای پذیرائی و اماکن عمومی ممنوع است تصریح کرد: از چند روز قبل با همکاری اداره بهداشت و میراث فرهنگی شناسائی واحدهای عرضه قلیان در این شهرستان آغاز شده است.

رئیس پلیس اطلاعات آمل یادآور شد: برخی از این واحدها که در عرضه غیرقانونی فعالیت می کردند در امر توزیع مواد مخدر به مشتریان خود نیز اقدام کردند.

