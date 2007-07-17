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۲۶ تیر ۱۳۸۶، ۱۹:۴۹

نیروی انتظامی آمل به 120 قلیان سرا اخطاریه کتبی داد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس اطلاعات شهرستان آمل از برخورد با عوامل عرضه واحدهای قلیان سرا از نیمه نخست مرداد ماه در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مصیب رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این خصوص برای120 واحد قلیان سرا در این شهرستان اخطاریه کتبی صادر شد و 15 قلیان سرا جمع آوری شدند.

وی با بیان اینکه بر اساس دستورالعمل عرضه قلیان در واحدهای پذیرائی و اماکن عمومی ممنوع است تصریح کرد: از چند روز قبل با همکاری اداره بهداشت و میراث فرهنگی شناسائی واحدهای عرضه قلیان در این شهرستان آغاز شده است.

رئیس پلیس اطلاعات آمل یادآور شد: برخی از این واحدها که در عرضه غیرقانونی فعالیت می کردند در امر توزیع مواد مخدر به مشتریان خود نیز اقدام کردند.

کد مطلب 518432

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